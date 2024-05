Temps de lecture estimé : 2 minutes

La France, pays européen le plus attractif pour l’investissement · On aime tellement râler et se dénigrer… Et pourtant ! Il semblerait que le gaulois réfractaire soit encore capable de remporter des belles victoires. Selon le célèbre baromètre EY, la France conserve sa place de numéro un européen de l’attractivité. Malgré une baisse de 4 % par rapport à 2022, la France accueille 1 194 projets, soit un sur cinq sur le plan européen. L’Allemagne, en crise profonde, baisse de 12 % cette année. Vrai coup dur ! Surveillons toutefois l’impressionnant dynamisme des Britanniques (+ 12 %). Preuve que le Brexit est loin d’être un désastre…

Le Maire convoque le PDG de la SNCF · « Pas satisfaisant ». Voilà comment le ministre de l’Économie et des Finances juge l’accord sur les préretraites à la SNCF. « Un accord est signé, qui engage les équilibres financiers de la SNCF (…) Je reconnais bien volontiers que c’est au PDG de la SNCF de gérer les relations avec les organisations syndicales, mais le ministre de tutelle doit être tenu au courant », indique l’homme de Bercy sur RMC. Jean-Pierre Farandou va donc devoir s’expliquer. Selon BLM, « l’accord donne un sentiment de deux poids, deux mesures. Il est très provocant pour beaucoup de nos compatriotes qui travaillent dur, et qui ont accepté la réforme des retraites ».

Le yen fait le yoyo · On finirait presque par en avoir le tournis. Mercredi, le Yen montait en flèche, gagnant brièvement plus de 3 % face au dollar… Avant de rechuter dans les limbes (de 153,04 yens pour un dollar à 155,88 yens pour un dollar, tout cela en moins de six heures). Alors, que se passe-t-il ? Selon les experts mondiaux, les autorités japonaises seraient intervenues sans mot dire pour soutenir leur monnaie, attaquée ces derniers temps sur les marchés. Une intervention directe sur le marché des changes que les Japonais tentaient déjà en 2022. Preuve que le levier du taux de change n’est pas le seul outil d’intervention d’une banque centrale.

En 2023, Spotify a reversé 253 millions d’euros à l’industrie musicale · Jackpot bleu-blanc-rouge. Selon les informations du classement « Loud and clear », Spotify, géant suédois du streaming musical, a reversé en 2023 253 millions d’euros aux artistes français. « Plus de 50 % des revenus générés sur Spotify par les artistes français proviennent de l’étranger » explique Bruno Crolot, directeur de la musique internationale de la plate-forme. Oui nos artistes séduisent à l’international ! Bien évidemment, la plus écoutée des françaises s’appelle Aya Nakamura.

Bonne saison pour le ski · Les Français semblent se réconcilier avec les sports d’hiver. Il faut dire qu’en cette fin de saison pour le ski, la neige est au rendez-vous, grâce au froid qui perdure. Le taux d’occupation (57,8 %) est en hausse de 1,2 point par rapport à l’an dernier, avec un pic de 80 % durant les vacances de Noël. L’Observatoire national des stations de montagne poursuit son satisfecit, remarquant par exemple que le nombre d’heures de cours dispensés par l’ESF (École du ski français) a augmenté de 3 % cette saison. Des chiffres à relativiser, car s’ils sont excellents dans les Alpes, les Pyrénées sont davantage à la traîne… Sans parler des autres massifs : le Jura, le Massif-Central ou les Vosges, tous en souffrance.

