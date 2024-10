Temps de lecture estimé : 2 minutes

Qui ? Pimpant

Quoi ? une alternative aux produits du quotidien en plastique et à usage unique

« Proposer un monde meilleur aux prochaines générations ». Voilà ce pourquoi l’entreprise Pimpant, fondée en 2020 par Baptiste et Karline Hamain – un couple d’entrepreneurs –, se bat. Avec ses produits rechargeables en poudre à diluer, Pimpant a bien l’intention d’en finir avec tous nos produits du quotidien en plastique. En parallèle, l’entreprise à mission fait de la sensibilisation des enfants à l’écologie sa feuille de route.

Vous les avez vu passer dans l’émission phare de M6, « Qui veut être mon associé ? ». Baptiste et Karline Hamain, les deux fondateurs, venaient séduire les investisseurs en début d’année 2024 afin de lever des fonds et poursuivre leur développement. Hélas ils n’ont pas réussi à convaincre le jury. Mais cette déconvenue ne les a en aucun cas empêchés de grandir, bien au contraire. Il en faut davantage pour décourager Baptiste Hamain, un habitué de l’entrepreneuriat et donc de l’incertitude. Après avoir fondé Fizzer (des photos en cartes personnalisées) et revendu l’entreprise, l’engagé a voulu franchir un cap : « Préserver l’avenir pour les prochaines générations », nous confie-t-il. Parents d’une petite fille, Baptiste et Karline Hamain ont trop vu leur enfant jouer avec tout un tas de déchets plastiques sur la plage pour ne pas réagir. C’est le déclic : comment mettre fin au plastique dans notre routine ? La solution Pimpant naissait.

Une démarche globale

Le concept est assez simple : il s’agit d’un stick de poudre à verser dans le flacon de votre choix, puis il suffit d’ajouter de l’eau, de mélanger et vous avez votre solution : du dentifrice, un gel douche, un spray multi-usages, du liquide vaisselle, etc. « Nos produits sont fabriqués en France, et notamment en Normandie, d’origine naturelle, et certifiés Ecocert, précise le cofondateur, on veille aussi beaucoup à ce qu’ils soient bien évalués par Yuka », précise le cofondateur. Sur le site Internet de Pimpant sont annoncés les premiers effets depuis la création de l’entreprise : 1 400 000 flacons jetables évités et plus de 120 000 familles qui ont décidé d’utiliser les produits rechargeables de Pimpant.

Installée à Dives-sur-Mer, en Normandie, l’entreprise vient tout juste de lancer son usine « La Maison Pimpant » qui accueille un centre logistique et un centre de sensibilisation à l’écologie destiné aux enfants. Dit autrement, les classes environnantes pourront, lors de sorties scolaires organisées, visiter l’usine et comprendre, de manière ludique, les enjeux liés à l’environnement. Cette usine complète ce que le duo d’entrepreneurs proposait jusqu’alors, en plus de Pimpant : un magazine ludo-éducatif destiné aux enfants, « Les Missions Plancton », avec entre autres des pages d’aventure et une mission inspirée des escape games, et un dossier pédagogique co-crée avec des experts et enseignants. Désormais, en plus du magazine, les enfants pourront visiter la « Maison Pimpant ».

Bien-être des salariés

« Supprimer le plastique, c’est un vrai combat, et vous y allez en tongs », dixit Marc Simoncini, entrepreneur et investisseur, lors du passage de Pimpant dans « Qui veut être mon associé ? ». Le fondateur de Meetic remettait notamment en cause la façon de travailler des collaborateurs de Pimpant. Car au sein de l’entreprise normande on travaille sur quatre jours et non cinq. Et car au sein de l’entreprise normande, le 100 % télétravail est possible (hormis pour les salariés de l’usine). Baptiste Hamain l’assure : « Ce modèle permet d’attirer des milliers de candidatures, ce qui nous laisse le choix de recruter les meilleurs […] Et donc d’augmenter notre productivité et nos performances », défend l’entrepreneur. Baptiste Hamain le remarque, les absences sont moins nombreuses et le turn over très faible parmi les 25 personnes qui composent aujourd’hui l’équipe. Les collaborateurs se réunissent quelques jours lors de retraites trimestrielles pour parler stratégie et renforcer les liens, « ce qui est bien plus utile que le baby foot ou l’after work du jeudi soir », lance Baptiste Hamain.

Au-delà de la semaine de quatre jours et du télétravail, Pimpant a mis en place un salaire minimum à 2 000 euros brut par mois, et tous les CDI recrutés sont par ailleurs actionnaires du projet. En 2023 Pimpant réalisait un chiffre d’affaires de 2,5 millions d’euros, et s’apprête à boucler un CA de 7 millions d’euros cette année.