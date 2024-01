Temps de lecture estimé : 2 minutes

Les amoureux de l’émission « Qui veut être mon associé ? » auront le plaisir de découvrir Tony Parker, en tant qu’investisseur, lors de la prochaine saison. À ses côtés, Stéphanie Delestre, connue notamment pour avoir fondé la plate-forme de recrutement Qapa.



« J’ai perdu mon papa assez jeune et ma maman était secrétaire au smic. J’ai été élevée dans une cité à Vitry-sur- Seine, sans le moindre modèle entrepreneurial ». Au regard de ses origines modestes, Stéphanie Delestre le sait : elle a dû travailler plus que les autres. Un bac scientifique, l’étude de l’histoire à la Sorbonne, notre électron libre enchaîne les petits boulots – et ce depuis l’âge de 14 ans. Objectif ? remplir sa cagnotte pour pouvoir intégrer une école de commerce. De Vitry aux bancs de l’ESCP Business School… Stéphanie Delestre mène à bien ce qu’elle nomme « une revanche sur la vie », une volonté à toute épreuve de s’ensortir.

Qapa, prouesse entrepreneuriale

Dans les années 2000, ce qui branche notre future entrepreneure, c’est Internet. « Nous avons été parmi les premiers à incorporer des vidéos sur mobile », se réjouit Stéphanie Delestre, alors qu’elle occupe le poste de responsable des vidéos pour Eurosport. S’ensuit une aventure à Hambourg (Allemagne) où elle rejoint la start-up Qype, un site de critiques et de partages de bonnes adresses, en tant que directrice des opérations. « C’est là-bas que je découvre ce qu’est une start-up, on se développe au point de devenir le numéro 1 en Europe », raconte Stéphanie Delestre.

En 2011, arrive le moment d’entreprendre. De monter un projet de A à Z. « Quand je suis revenue d’Allemagne, j’ai vécu une période de chômage […] Face à cette inadéquation entre l’offre et la demande, le chômage était élevé alors que les entreprises souhaitaient recruter, j’ai pensé à une marketplace pour mettre en relation les entreprises avec les personnes non cadres. Puisque l’Apec existait déjà pour accompagner le retour à l’emploi des cadres », explique l’entrepreneure. D’où la naissance de Qapa, en 2011. L’idée de Stéphanie Delestre : mettre en avant des personnes aux compétences recherchées mais qui peinent parfois à bien se vendre, comme des « techniciens de maintenance ou des caristes ». Peu à peu, face aux mastodontes Monster ou HelloWork, Qapa se spécialise en 2016 sur le marché de l’intérim. S’adapter pour se faire une place. Une franche réussite pour Stéphanie Delestre, la plate-forme Qapa sera ensuite vendue au géant de l’intérim Adecco pour 65 millions d’euros.

Place à QVEMA…

D’entrepreneure à investisseuse, la frontière est mince. Stéphanie Delestre est contactée par l’émission « Qui veut être mon associé ? » diffusée sur M6 pour faire partie du jury de la prochaine saison. Aux côtés notamment d’Anthony Bourbon, de la légende Tony Parker et d’une autre petite nouvelle, Kelly Massol. « J’ai accepté car j’ai envie d’aider les jeunes (et les moins jeunes aussi) à entreprendre. Si la jeunesse se met à entreprendre au sens large, prendre sa vie en main, la France aura tout gagné », défend Stéphanie Delestre. L’heure est donc à la transmission pour l’entrepreneure.

Pour investir dans telle ou telle entreprise, Stéphanie Delestre porte son attention avant tout sur l’humain, le ou les fondateur(s) : « Est-ce que l’on partage les mêmes valeurs ? Dans les moments plus difficiles, va-t-on se comprendre quand on parlera ? », tranche l’investisseuse. Bien sûr, le projet aussi est crucial. Avec une attache particulière aux innovations qui aident à aller mieux, comme PGP Farmer et son cannabis thérapeutique.

Le week-end, ou quand elle ne travaille pas – c’est rare – Stéphanie Delestre lit beaucoup… mais surtout des bouquins de business ! Regarder les belles choses permet à son cerveau de s’évader, comme se promener dans les musées. « On ne s’en rend pas compte, mais les peintres ou sculpteurs d’oeuvres centenaires ont su disrupter l’art, des startuppers de leur époque ! », sourit celle qui prépare déjà la création de sa prochaine entreprise. Ce sera en 2024. Ce sera dans un secteur qui la « bluffe », l’intelligence artificielle.

GEOFFREY WETZEL

l’avis des rebondisseurs français

Qapa est à la fois le projet par lequel Stéphanie Delestre rebondit après une période de chômage, et un outil qu’elle a pensé pour soutenir le rebond d’autres professionnels freinés dans leurs projets malgré leurs compétences. Une forme de rebond entrepreneurial doublement créatrice de richesse !