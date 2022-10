Temps de lecture estimé : 2 minutes

Gouverner, ce n'est pas gérer, de manière administrative, les difficultés du quotidien. C'est faire montre pour le pays d'une vision stratégique et transcendantale. Sinon, on condamne l'action publique à mourir de froid, congelée par les précautions des communicants. N'est-ce pas madame Borne ?



La scène politique mondiale s’est émue cette semaine de la victoire de Giorgia Meloni en Italie. Certains hurlent au fascisme sans trop y croire, d’autres s’imaginent que cette victoire est l’aube d’un jour nouveau en Europe – sans trop y croire non plus.

Et sur les écrans défilent les prises de paroles emportées, lyriques, martiales, d’une femme politique qui – quoi que l’on puisse en dire – est douée d’un charisme certain. Emporter les foules. Partager une passion. Faire vivre ses idées et tout donner pour elles. Une vision charnelle de la politique, encore une fois, quoi que l’on puisse penser d’elle.

En France, pour diriger le gouvernement, nous avons Élisabeth Borne. Et c’est tout autre chose. Lundi matin sur BFMTV/RMC, « la Première » faisait face à Apolline de Malherbe. Exercice consommé de l’interview « franchise totale » où « on se dit tout » « droit dans les yeux ». Des postures. De cet entretien, long de 35 minutes, il ne ressort rien. Slogans annoncés, palabres techniciennes, langue de bois absolue. Rien ne dépasse. Pour l’auditeur attentif, l’écoute se révèle difficile. Madame Borne semble se livrer à un exercice loufoque : parler pour ne rien dire. Gloser, comme disait Voltaire.

Tout juste apprenons-nous, au cours de cet entretien, que le paquet de cigarette va augmenter et qu’une aide va être mise en place pour les foyers qui se chauffent au bois. Des simples communiqués aux rédactions suffiraient pour annoncer ces mesures importantes, mais loin, décidément loin, d’êtres fondamentales. Le gouvernement, qui souhaite « emporter les Français dans sa politique », comme le répètent les divers ministres, va devoir hausser son niveau de jeu.

Emmanuel Macron a placé à Matignon une « polytechnicienne ». Une gestionnaire, une ex du cabinet de Lionel Jospin. Il sait pourtant que la politique est une matière chaude. Il faut vaincre et convaincre. Gouverner, ce n’est pas gérer, de manière administrative, les difficultés du quotidien. C’est faire montre pour le pays d’une vision stratégique et (attention gros mot) transcendantale. Sinon, on condamne l’action publique à mourir de froid, congelée par les habitudes et les précautions des communicants agrées.

Bruno Le Maire, en déclarant qu’on le verrait cet hiver « avec un pull à col roulé » pour faire face à la baisse du chauffage, n’a certainement pas rehaussé la vision que les Français se font de la chose publique. Et retrouver Élisabeth Borne en parka colorée n’est pas non plus du meilleur effet. Quant à Gilles Le Gendre, député Renaissance de Paris, qui déclare avoir décrété avec sa femme qu’il n’utiliserait plus son sèche-linge cet hiver…

Les indiscrets d’ERB

• Darmanin invité d’Hanouna. « Face à Baba » revient sur C8. L’animateur Hanouna recevra, pour la première de la saison, le jeudi 20 octobre, Gérald Darmanin. Le ministre de l’Intérieur, avec 2027 en ligne de mire, espère se rapprocher ainsi d’un public éloigné de la politique.

• Ciotti soutient Wauquiez. Dans l’affrontement pour la présidence des LR, qui l’oppose à Bruno Retailleau et Aurélien Pradié, Éric Ciotti fait entendre sa différence. Sur le fond d’abord, avec une ligne franchement à droite. Mais le député des Alpes-Maritimes a aussi une claire idée de l’avenir. « Pour moi c’est clair, en 2027, il ne doit pas y avoir de primaires. Notre candidat naturel, c’est Laurent Wauquiez. »

• Pécresse, l’intranquille retour. Septembre marque pour Valérie Pécresse son grand retour dans l’arène politique, après la séquence difficile de la présidentielle. Une nouvelle stratégie réseaux sociaux pour la présidente de la région Île-de-France, qui s’affiche tout sourire et en musique ; pendant ses visites aux territoires. Une reprise en main assombrie par l’ouverture d’une enquête sur le financement de sa campagne…