Conflit social au… Vatican ⸱ Sous le calme apparent des palais papaux souffle le vent de la révolte. Les salariés des différents musées du Saint-Siège menacent de traduire les autorités en justice, cela en raison de « mauvaises conditions de travail ». Une cinquantaine de membres du personnel sont concernés. Dans une lettre transmise fin avril au cardinal Fernando Vérgez Alzaga, les révoltés appellent au respect de leur « dignité » et se plaignent d’être traités comme « des marchandises ». En ligne de mire notamment, les salaires perçus lors des confinements. Le Saint-Siège estime que les salariés doivent désormais les rembourser !

Assurance chômage : les nouvelles règles sont précisées ⸱ Aller vers le plein-emploi. Quoi qu’il en coûte. Voilà l’objectif que s’est fixé notre Premier ministre, Gabriel Attal. Dans La Tribune Dimanche, il dévoile les contours précis de la future réforme de l’assurance chômage. La durée d’indemnisation sera réduite de dix-huit à quinze mois « dans les conditions actuelles ». En effet, si le chômage venait à baisser davantage, les règles se durciraient, pour inciter le retour au travail. Notons que des conditions particulières s’appliquent aux plus de 57 ans et que – si la conjoncture devait empirer – les règles seraient assouplies. Le décret, pris le 1er juillet, entrera en vigueur le 1er décembre.

Le Pen appelle Meloni à l’union au Parlement européen ⸱ Marine Le Pen espère fusionner les deux groupes de la droite dure au Parlement européen. Celui où siège le RN (Identité & Démocratie) avec celui où siège le mouvement de Giorgia Meloni, Conservateurs et réformistes européens (ECR). Théoriquement, ces deux forces additionnées deviendraient le deuxième groupe du Parlement européen, derrière celui de la droite dite classique (PPE, où siègent les LR) et devant les sociaux-démocrates du S&D. Notons que Marine Le Pen a récemment exclu de son groupe ses partenaires allemands de l’AfD, mouvement devenu extrêmement gênant par sa radicalité et la nostalgie du nazisme exprimée par certains de ses dirigeants.

Air Antilles va reprendre ses vols ⸱ « Voler à nouveau d’ici moins d’un mois ». Voilà l’objectif fixé par la compagnie Air Antilles, essentielle au bon développement économique de la Guadeloupe, de la Martinique, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. La compagnie emploie 120 personnes et attendait depuis plus de sept mois son certificat de transport aérien. Ce sera chose faite dès la semaine prochaine, date à partir de laquelle elle pourra reprendre la vente des billets. Celle-ci fut interrompue par la faillite de sa société mère, le groupe Caire, en août dernier.

