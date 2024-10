En effet, il est frappant d’observer, aussi bien dans la vie d’entreprise qu’au sein des institutions internationales comme l’ONU et surtout l’UE, un certain recul du Français au profit d’un franglais souvent incompréhensible - et qui n’apporte au fond qu’une très faible valeur ajoutée. Feedback, benchmarking, networking, manager, booster… Chacun aura sans doute en tête une pelletée d’expressions du même genre.