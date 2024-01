Vite compris le 24 janvier

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Blocages agricoles à durée indéterminée : à quand des réponses ? • Le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, annonce une mobilisation agricole à durée indéterminée. Alors que depuis quelques jours les agriculteurs bloquent de nombreux axes routiers, de nouveaux points de blocages continuent d’émerger. En effet, les agriculteurs demandent des réformes administratives ainsi que des indemnisations plus rapides. De plus, à la suite du décès tragique d’une manifestante, la tension est montée et le calme semble loin de revenir. Arnaud Gaillot des Jeunes Agriculteurs affirme que les blocages persisteront jusqu’à ce que des annonces concrètes soient faites par le Premier ministre. Bien que la possibilité d’effectuer des blocages à Paris ait été évoquée, des réponses rapides restent la solution pour éviter une prolongation du mouvement. Le président de la FNSEA appelle tout de même au calme mais souligne quand même la nécessité de réponses profondes pour apaiser la colère agricole.

L’IVG dans la Constitution : Larcher refuse ! • Le président du Sénat, Gérard Larcher, a exprimé ce mardi son opposition à l’inscription de l’IVG dans la Constitution. Il a déclaré que la Constitution n’avait pas pour but d’être un « catalogue de droits sociaux et sociétaux ». Face aux inquiétudes internationales sur l’IVG, le gouvernement cherche alors un compromis entre l’Assemblée nationale et le Sénat. Larcher, lui, souligne les préoccupations sur les conditions d’exercice de l’IVG, et refuse cette évolution constitutionnelle. Alors que le débat s’intensifie, la Constitution reste une affaire à prendre au sérieux, selon la vision de Gérard Larcher.

Le tatouage au travail : quand l’art corporel rencontre les préjugés professionnels • Une étude récente de l’EM Normandie révèle les stéréotypes tenaces envers les personnes tatouées sur leur lieu de travail en France. Ainsi, malgré l’acceptation sociale apparente, les individus tatoués font face à des discriminations subtiles, affectant leur crédibilité et leurs opportunités professionnelles. L’enquête met alors en lumière la contradiction selon laquelle les tatouages ne posent pas de problèmes tant qu’ils restent invisibles, ce qui entraîne alors une auto-censure préjudiciable pour la productivité et l’engagement des employés concernés. De cette façon, les résultats incitent les employeurs à reconsidérer leurs politiques d’inclusion et à examiner les pressions sociales liées aux normes d’apparence. Les chercheurs prévoient d’ailleurs une nouvelle enquête pour approfondir la compréhension du rôle du tatouage dans le monde professionnel, qui nous le savons, reste en constante évolution.

Les finances publiques britanniques : les chiffres qui cachent bien des dettes • En décembre, les finances publiques britanniques ont surpassé les attentes. L’emprunt du secteur public atteint 7,8 milliards de livres, c’est ainsi moitié moins qu’en 2021 et bien en dessous des prévisions de l’OBR. Bien que cela donne une « plus grande marge de manœuvre » pour des dépenses pré-électorales, la dette publique reste tout de même élevée à 97,7 % du PIB. Face à cela, le ministre des Finances, Jeremy Hunt, reste confiant et promet de rembourser les dettes liées à la pandémie et à la crise énergétique. De plus, malgré le rebond économique, l’inflation diminue, ce qui réduit les intérêts sur la dette gouvernementale. Il ne faut donc pas perdre de vue que les chiffres, bien que positifs, mettent en lumière des défis financiers persistants. Cela suggère alors que derrière des chiffres favorables, les dettes demeurent une réalité cachée.

La France bat tous les records d’asile avec une hausse de 8 % en 2023 • L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) a révélé que le nombre de demandes d’asile a atteint un niveau historique en 2023. On recense alors 142 500 demandeurs, soit une augmentation de 8 % par rapport à l’année précédente. À noter que cette tendance à la hausse s’inscrit dans un contexte européen, mais reste inférieure quand même à la moyenne européenne. La France, avec 123 400 premières demandes d’asile, confirme de son côté sa sixième année consécutive d’accueil du plus grand nombre de demandeurs afghans, suivis par ceux du Bangladesh, de Turquie, de la République démocratique du Congo et de la République de Guinée.

