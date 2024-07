Temps de lecture estimé : 3 minutes

Un premier tour sous le signe des extrêmes · La grande peur des patrons s’est révélée exacte. « Les extrêmes » ont dominé ce premier tour de scrutin (RN/LR à 33,15 % et le NFP à 27,99 %). Toutefois, l’ancienne majorité présidentielle résiste un peu mieux que prévu avec 20,76 %. Sans oublier les LR « non-ciottistes » qui totalisent 10,23 % des suffrages exprimés. Même si rien n’est joué – le second tour va s’avérer décisif – le RN est tout de même bien parti pour obtenir une majorité relative. Cela ne serait toutefois pas suffisant pour installer Jordan Bardella à Matignon, puisque le jeune leader réclame une majorité absolue pour gouverner. La France risque donc d’être ingouvernable… Ce qui pave la voie aux technocrates de tous poils.

Gabriel Attal suspend la réforme de l’assurance chômage · Elle devait entrer en vigueur le 1er juillet. Et contribuer au retour du plein emploi ainsi qu’au rétablissement des comptes publics. Mais la réforme de l’assurance chômage est suspendue après le premier tour, sur décision de Gabriel Attal. Le décret a été ajourné jusqu’à nouvel ordre. « Cette réforme pourra ainsi faire l’objet d’aménagements, de discussions entre forces républicaines », précise le locataire de Matignon. Notons que le RN comme le NFP réclamaient l’annulation de ces nouvelles règles. Un moyen pour le Premier ministre de sauver quelques sièges de députés de l’espace central, en favorisant le report des voix venues de la gauche ? La ficelle est un peu grosse…

Atos sous la houlette de ses financiers · Jadis géant de l’informatique à la française, Atos est aujourd’hui dans une impasse décidément préoccupante. Alors que les deux options pour son rachat, David Layani (onepoint) et Daniel Kretinsky se sont avérées sans issue, Atos est aujourd’hui seul face à sa dette monstrueuse de 4,8 milliards d’euros. Résultat des courses, ce sont désormais ses créanciers qui ont la main sur l’avenir de l’entreprise. Selon l’accord trouvé dimanche, ses principaux préteurs (à commencer par Deutsche Bank et Barclays mais aussi la BCE et AG2R La Mondiale) détiendront entre 74 % et 99,9 % du capital d’Atos… En contrepartie de l’abandon de 3,1 milliards de dette, l’apport de 1,5 à 1,675 milliard de nouvelles créances et une augmentation de capital de 233 millions d’euros.

L’étonnant choix de Bruno Le Maire · ÉcoRéseau Business croisait la route de Bruno Le Maire dimanche 30 juin, jour du premier tour, dans une célèbre librairie de la place Saint-Germain-des-Prés. Quelques mots échangés sur Kafka et surtout pas à propos de l’état politique et économique du pays. C’est à France Inter que « BLM » réserva sa première réaction aux termes du premier tour. « C’est une défaite pour notre majorité » a-t-il reconnu, plus lucide que jamais. Et de poursuivre sur cette cinglante critique du RN : « Le Rassemblement national n’apporte aucune des réponses nécessaires aux questions de nos compatriotes (…) Là où il n’y a pas de candidat de la majorité au second tour, j’appelle donc à voter pour un candidat du camp social-démocrate ». Le ministre précise sa pensée : « C’est-à-dire pour les représentants du parti socialiste, du parti communiste ou des verts ».

Rémi Boyer (Clariane) élu DRH de l’année ! Jeudi 29 juin, dans les locaux de Sciences Po à Paris, Morgan Philips Group a annoncé les lauréats du Trophée du DRH de l’année et du Prix de l’Innovation RH de l’année, présélectionnés par un jury de professionnels RH. Au milieu de speakers inspirants, dont le comédien engagé Samuel Le Bihan, c’est Rémi Boyer de Clariane qui a décroché le trophée du DRH de l’année 2024. Cet ancien élève de l’École normale supérieure (ENS), passé notamment par Arcelor Mittal et PSA Peugeot Citroën, a rejoint le groupe Clariane en 2016. Le prix de l’innovation RH, qui vise à valoriser les projets RH innovants des entreprises et récompense une équipe et ses réalisations, a été décerné à Derichebourg Multiservices pour son projet « Talents au féminin » – un programme de formation qui encourage les ouvrières à devenir managers. « Chaque RH a un rôle primordial à jouer et la responsabilité de créer un environnement propice à l’engagement […] Parce qu’on ne veut pas sauver le monde seulement sur nos jours “off”, c’est précisément la mission de cette cérémonie, qui vise à repérer les projets les plus inspirants, qui inventent de nouvelles formes d’actions pour entretenir la flamme de l’engagement, véritable Graal de toute entreprise », a défendu Samuel Tamagnaud, président France & Deputy CEO Groupe de Morgan Philips Group.

Début de la présidence hongroise du Conseil de l’UE · Voyez comme les choses changent. Au premier semestre 2022, Emmanuel Macron expliquait que la présidence tournante du Conseil de l’UE était « primordiale ». Jusqu’à évoquer pour lui-même des habits imaginaires de « président de l’Union européenne ». Désormais, alors qu’il revient à la Hongrie de prendre la présidence tournante de cette institution, les analystes insistent – à raison d’ailleurs – sur le rôle « symbolique » de cette même présidence. Viktor Orban, premier ministre hongrois, a d’ailleurs choisi son slogan : « Make Europe Great Again ». Budapest espère en effet faire basculer le monde occidental dans la droite dure d’ici à la fin de l’année, notamment avec l’élection française et la présidentielle américaine.

crédits : shutterstock