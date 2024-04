Temps de lecture estimé : 2 minutes

Michelin agit pour désmicardiser · « Le Smic en France n’est pas suffisant » indique sans ambages Florent Ménégaux, président du groupe de pneumatiques auvergnat. Ce patron se fixe une ambition en matière de rémunération. Il s’agit d’assurer des salaires qui peuvent permettre de subvenir aux besoins d’une famille comprenant en moyenne deux enfants et deux parents. Résultat, chez Bibendum, personne n’est au Smic. Sans compter un congé maternité de 14 semaines, le versement d’une rente pour l’éducation des enfants… Et le développement, depuis la pandémie, d’une véritable « sécurité sociale interne ».

Cinquante sites « clés en main » pour l’industrie · En France, il faut souvent s’arracher les cheveux pour trouver l’emplacement idoine où construire une nouvelle usine… Les lourdeurs administratives sont souvent des entraves. Voilà pourquoi le gouvernement agit, en recensant une cinquantaine de sites partout en France. Des Côtes-d’Armor à l’Isère en passant par La Réunion, 3 000 hectares sont ainsi valorisés. « L’État veut accorder une sorte de label à ces sites pour rassurer un industriel intéressé et dérisquer (sic) son investissement », explique le ministère de l’industrie.

Vers un Royaume-Uni sans tabac · C’est une mesure particulièrement radicale qui vient d’être votée par la Chambre des Communes. Rishi Sunak rêve de faire du Royaume-Uni le premier pays sans tabac d’Europe. Ainsi, avec la loi nouvelle, tout jeune aujourd’hui âgé de moins de 15 ans ne pourra tout simplement jamais acheter de cigarettes par voie légale. En effet, l’âge légal, fixé à 18 ans, augmentera désormais d’un an chaque année… Les méfaits du tabac constituent la première cause de mortalité évitable des sociétés occidentales.

JOP : l’inquiétude des hôteliers · Cela devait être le rush. Un vrai rattrapage après les années difficiles de la covid-19. Une opportunité exceptionnelle. Mais le monde de l’hôtellerie fera-t-il vraiment le plein durant les Jeux ? Certains établissements s’inquiètent auprès du Figaro : « J’ai voulu attendre quelques semaines pour mettre un prix plus élevé. Résultat, je n’ai aucune réservation du 26 juillet au 11 août ». Airbnb se veut plus optimiste, anticipant « une hausse moyenne de 85 % des revenus en Île-de-France durant la période des Jeux ».

Trudeau veut « taxer les riches » · C’est le grand mot d’ordre de la gauche occidentale : « taxer les riches ». Au Canada, le gouvernement libéral de Justin Trudeau annonce qu’il va le faire. Cela pour « aider les jeunes ménages à s’en sortir ». La pléiade de nouvelles taxes sur les hauts revenus est censée rapporter plus de vingt milliards de dollars canadiens sur cinq ans. « Aujourd’hui, un charpentier ou une infirmière peut payer des impôts à un pourcentage marginal plus élevé qu’un multimillionnaire. Ce n’est pas juste. Cela doit changer, et cela changera », déclare Chrystia Freeland, la ministre des Finances.

crédits : shutterstock