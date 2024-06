Temps de lecture estimé : 2 minutes

Attal veut rehausser la prime Macron : jusqu’à 10 000 euros ! ⸱ Gabriel Attal donne tout dans cette campagne éclair. Pour faire face aux deux alternatives qu’il dénomme invariablement « les extrêmes », le Premier ministre propose, dans son programme, d’augmenter la dite prime Macron… Jusqu’à 10 000 euros. Cette prime, versée en 2023 à près de 6 millions de salariés pour un montant moyen de 885 euros, dispose pour l’heure d’un plafond de 3 000 euros. Autre mesure phare de la campagne Attal : exonérer de frais de notaires les primo-accédants. Des mesures qui s’adressent à la classe moyenne supérieure, les fameux CSP + jadis fidèles à la macronie et aujourd’hui tentés par le RN.

Les dépenses en armements nucléaires s’envolent ⸱ Une hausse inédite qui dit tout de la dangerosité du monde qui vient. Selon un rapport de l’Ican (Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires), les neuf États dotés – officiellement ou non – de l’arme nucléaire (États-Unis, Russie, Chine, Royaume-Uni, France, Inde, Israël, Pakistan et Corée du Nord) accroissent leurs dépenses en la matière de 91 milliards de dollars sur un an. « Je pense qu’il est juste de dire qu’une course aux armements nucléaires est en cours », déclare à l’AFP la directrice de l’Ican, Melissa Parke. Un dernier chiffre : 2 898 milliards de dollars. C’est le coût total dépensé en 2023 par l’ensemble des puissances nucléaires pour l’entretien de ces systèmes de défense.

La SNCF promet 15 % de places de TGV en plus d’ici à 10 ans ⸱ Ouigo, la carte maîtresse du jeu de la SNCF ? Notre compagnie nationale espère bien faire prospérer son offre d’entrée de gamme, aux désormais célèbres tons roses et bleus. Grâce à Ouigo (et au prix d’une détérioration du service) le nombre de places de TGV devrait augmenter de 15 % dans 10 ans. Objectif : enfin baisser les prix. « Nous allons augmenter l’offre TGV de 25 % d’ici à 2034 : 15 % en France et 10 % à l’international », précise Christophe Fanichet auprès de nos confrères de La Tribune Dimanche. Pour satisfaire cette offre nouvelle et densifiée, la SNCF a commandé 115 TGV de nouvelle génération, les TGV M. Livraison à partir de 2025.

Amélioration des relations commerciales sino-australiennes ⸱ Le pragmatique Premier ministre chinois Li Qiang indique que les relations commerciales entre Pékin et Canberra sont « sur la bonne voie ». Le cacique du PCC s’entretenait avec son homologue australien, le travailliste Anthony Albanese. « En moins d’un an, M. Albanese et moi-même nous sommes rencontrés à de multiples reprises et avons effectué des visites dans nos pays respectifs. » Plusieurs dispositifs de surtaxes assez hostiles sont donc supprimés. La Chine va notamment revoir ses quotas impitoyables qui pénalisaient beaucoup les vins australiens.

Moral des Français en berne depuis la dissolution ⸱ Visiblement, chez les Français en ce moment, c’est « Jean qui rit, Jean qui pleure ». Un article du Parisien dévoile une angoisse qui monte chez beaucoup de Français à l’approche d’un scrutin historique. « J’avais mal à la gorge, je me sentais malade. Ce dimanche m’a mis un coup émotionnel », indique par exemple une anonyme qui – pourtant en télétravail – révèle « enchaîner les siestes. » Gladys Mondière, présidente de la Fédération française de psychologie, indique au Parisien sa crainte d’une détérioration du moral. « Tous les paramètres qui favorisent l’anxiété sont réunis dans cet événement : l’inattendu, l’inquiétude et l’incertitude face à l’avenir, le sentiment de répétition de l’histoire. »

crédits : shutterstock