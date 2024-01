Temps de lecture estimé : 2 minutes

Inflation en France : quand 4,9 % devient la nouvelle stabilité économique • L’inflation en France a enregistré un ralentissement en 2023, qui s’établit à une moyenne annuelle de 4,9 %, selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Ce repli s’explique alors par la modération des prix de l’énergie, qui ont augmenté de 5,6 % en moyenne annuelle, comparativement à une hausse significative de 23,1 % en 2022. De plus, en décembre, l’inflation a légèrement augmenté à 3,7 % sur un an, attribuée à l’accélération des prix de l’énergie et des services en fin d’année. Malgré ce rebond, dans un contexte d’arrêt progressif des aides au pouvoir d’achat, la tendance à la décélération persiste, selon Sylvain Bersinger, chef économiste chez Asterès.

Recul des exportations chinoises en 2023 : entre défis géopolitiques et économiques • En 2023, les exportations chinoises ont enregistré leur premier recul depuis 2016. Les causes principales de celui-ci s’expliquent par des tensions géopolitiques avec les États-Unis et une demande mondiale morose. Ainsi, pendant neuf mois consécutifs, les ventes de biens et services chinois à l’étranger ont fléchi, ce qui a progressivement mis en péril un moteur clé de la deuxième puissance économique mondiale. Cependant, depuis novembre, une reprise significative a été observée, avec une accélération notable en décembre, on parle d’une croissance annuelle de 2,3 %, selon les données des Douanes chinoises. Cette augmentation doit tout de même être interprétée avec prudence, car elle est comparée à décembre 2022, une période marquée par des restrictions liées à la covid-19 en Chine.

Ferrero Rocher et Ricard, les incontournables de Noël • Pendant la période de Noël, les choix des Français ont réservé quelques surprises, selon le panéliste NielsenIQ. Les traditionnels produits festifs, tels que le champagne, le foie gras et les chocolats, ont bien figuré sur les tables, mais d’autres options moins conventionnelles ont également suscité l’engouement. En tête du classement des ventes de la semaine de Noël, la boîte de 30 Ferrero Rocher a généré un chiffre d’affaires de 9,1 millions d’euros. Des choix étonnants incluent la bouteille d’un litre de Ricard en deuxième position avec 7,6 millions d’euros de chiffre d’affaires, tandis que le pack de six bouteilles d’eau Cristaline se classe quatrième. Même si la descente en gamme est notable, NielsenIQ souligne que les « stars » des fêtes restent tout de même des incontournables, et ce, malgré les changements de comportement liés à l’inflation.

Les huîtres, la surprise toxique d’Arcachon ! • Une association de protection de l’environnement a déposé jeudi dernier une plainte pour pollution et mise en danger d’autrui après l’interdiction de vente des huîtres du bassin d’Arcachon. La préfecture de Gironde a en effet interdit la vente d’huîtres, le 27 décembre dernier, en raison de contaminations au norovirus. Jacques Storelli, président de la Coordination Environnement du Bassin d’Arcachon (Ceba), estime que la décision d’interdire la vente à Noël aurait entraîné des réactions violentes des ostréiculteurs. La plainte de son côté, pointe les dysfonctionnements du réseau d’assainissement des eaux usées géré par le Syndicat intercommunal du bassin d’Arcachon (Siba) et demande une meilleure communication sur les potentiels risques encourus. La Ceba, elle, regrette le non-respect du principe de précaution et les nombreuses intoxications qu’ont provoqué les huîtres.

Macron aux ministres : soyez révolutionnaires, pas gestionnaires • Emmanuel Macron a appelé les membres du gouvernement Attal à être des « révolutionnaires » et non des « gestionnaires » lors de la première réunion du Conseil des ministres. Le président a ainsi insisté sur la solidarité, la vitesse, et la discipline comme conditions essentielles à l’efficacité gouvernementale. En privé, il a également exigé des résultats, ce qui souligne alors son désir d’enfin voir un gouvernement axé sur la « discipline républicaine » sans place pour les états d’âme. Emmanuel Macron devrait, par la suite, donner plus de détails lors d’une conférence de presse cette semaine sur la feuille de route de son second quinquennat.

