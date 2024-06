Temps de lecture estimé : 2 minutes

Florence Parly vers la présidence du conseil d’administration d’Air France KLM ⋅ Après avoir été ministre des Armées durant le premier mandat d’Emmanuel Macron, Florence Parly entrait en 2022 au conseil d’administration d’Air France KLM. Florence Parly connaît bien le géant aérien pour en avoir été une cadre importante, entre 2018 et 2014. Les actionnaires d’Air France KLM ont validé sa candidature à la présidence du conseil d’administration, ce mercredi 5 juin, à 99 %. Sauf immense surprise, elle prendra ses fonctions dans un an, après le départ d’Anne-Marie Couderc, concernée par la limite d’âge.

Quatre Français sur dix épargnent chaque mois ⋅ La France, fourmi de l’Europe ? Notre réputation d’épargnants se voit confirmée par la parution du dernier « Baromètre de l’épargne en France et en régions », réalisé par l’Ifop pour Altaprofits. Si 85 % des Français possèdent au moins un produit d’épargne, 58 % en possèdent même plusieurs. 75 % des épargnants parviennent à « mettre de côté » au moins une fois par semestre, 42 % le font une fois par mois. Petit bémol : nous privilégions souvent les produits d’épargne peu risqués et donc à faible rendement. Notons par ailleurs que 29 % des épargnants sont détenteurs d’une assurance-vie contre 26 % en 2023. La France, nation historiquement paysanne, semble avoir conservé la sage habitude du « bas de laine »… Mais peine encore à prendre des risques.

Ariane 6 décollera le 9 juillet ⋅ Une date importante pour l’Europe du spatial. Le 9 juillet, à Kourou en Guyane, s’élancera si tout va bien la nouvelle fusée Ariane 6. « L’Europe revient dans le jeu. Nous sortons de la crise des lanceurs », se félicite Josef Aschbacher, directeur général de l’Agence spatiale européenne (ESA). Ce vol inaugural embarquera un lot de petits satellites, dont deux de la Nasa. Ce nouveau lanceur, qui fait directement concurrence au Falcon9 de SpaceX, rassemble ainsi l’espoir de tout un continent. Une remarque enfin : le spatial a été totalement occulté de cette campagne européenne. Regrettable.

Le Sénat rejette la réforme de la fiche de paie ⋅ Bruno Le Maire tenta de convaincre les sénateurs devant la brasserie Le Tournon, en face du Sénat – EcoRéseau Business y était – mais rien n’y fit. La Chambre haute a rejeté le projet de simplification de la fiche de paie défendu dans l’article 7 du projet de loi pour simplifier la vie des chefs d’entreprise. En effet, les sénateurs estiment qu’il s’agit là d’une fausse simplification, puisque le salarié pourra continuer, s’il le demande, à bénéficier d’une feuille de paie détaillée. Une difficulté supplémentaire à gérer pour les entreprises, d’autant que la mise à jour des logiciels est très onéreuse.

Européennes : à vous de jouer ! ⋅ Le coup d’envoi des élections européennes a été donné. Pas en France bien-sûr – nous voterons ce dimanche 9 juin – mais dans une série d’autres pays membres. Comme à l’habitude, ce sont les Néerlandais qui ouvrent le bal car dans ce pays, on vote toujours le jeudi. La République tchèque et l’Irlande votent ce vendredi 7 juin. Samedi 8, ce sera au tour de la Lettonie, de Malte et de la Slovaquie. Notons qu’en Italie, on peut voter aussi bien le samedi que le dimanche. Les autres pays voteront exclusivement ce 9 juin, comme la France. Notons que 358 millions d’Européens sont ainsi appelés aux urnes pour se choisir un destin commun.

crédits : shutterstock