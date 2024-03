Temps de lecture estimé : 2 minutes

La France deuxième exportateur mondial d’armements · Historique. Pour la première fois, la France devient le deuxième exportateur mondial d’armements, derrière les États-Unis d’Amérique et devant la Fédération de Russie. Ses ventes progressent de 47 % sur la période 2019-2023, par rapport à la période 2014-2018, selon le rapport du Stockholm International Peace Research Institute (Sipri). La Chine et l’Allemagne complètent le « top 5 ». Notons que le Rafale représente à lui seul le tiers des exportations françaises en matière de défense.

La CFDT attaque Carrefour en justice · Le syndicat « réformiste » montre les crocs. La CFDT traîne l’enseigne Carrefour devant les tribunaux en raison d’une politique sociale jugée malhonnête. En effet, la centrale reproche au géant de la grande distribution d’organiser des « délocalisations locales ». En bref, Carrefour fait passer bon nombre de ses magasins (plus de 300) en franchise ou location-gérance. Cela entraîne une déperdition des avantages sociaux pour les salariés. Une perte de pouvoir d’achat que la CFDT évalue à 2 000 euros par an et par salarié !

Majorité : alerte rouge pour les Européennes · Après les propos incendiaires d’Emmanuel Macron au sujet du déclenchement d’une guerre en Europe, la liste de la majorité accuse un nouveau décrochage dans les sondages. Selon l’étude publiée par Le Monde, la liste RN conduite par Jordan Bardella atteint les 31 % contre seulement 18 % pour celle de Valérie Hayer, candidate dépêchée en urgence par Emmanuel Macron. Un spectaculaire écart de 13 points qui, s’il devait se confirmer le 9 juin prochain, signerait une défaite spectaculaire pour le pouvoir en place. La liste sociale-démocrate conduite par Raphaël Glucksmann ferme le podium de ce sondage avec 11,5 %.

Le grand débat espagnol sur le temps de travail · Yolanda Diaz, la ministre du Travail et líder de la gauche radicale s’insurge. « Il n’est pas raisonnable que l’Espagne soit un pays où l’on convoque des réunions à 20 heures. Et ce n’est pas raisonnable, un pays dont les restaurants sont ouverts à une heure du matin ». Des propos qui provoquent l’ire de toute une partie du pays, laquelle estime au contraire que l’intensité de la vie nocturne est une force de l’économie espagnole. Il est vrai que 30 % des employés espagnols sont encore au travail après 19 heures, 10 % après 21 heures. Dans les grandes villes, beaucoup de restaurants servent encore après deux heures du matin. Le gouvernement espagnol espère également réduire le temps de travail hebdomadaire, aujourd’hui fixé à 40 heures, et le ramener 37,5 heures hebdomadaires d’ici à2025, cela sans réduction de salaire.

Guerres : l’appel de Hollande · François Hollande est désormais chroniqueur au sein de Le Journal.info, le média de Laurent Joffrin. Cette semaine, l’ancien premier secrétaire du Parti socialiste a soudain emprunté d’étonnants accents churchilliens, appelant comme Emmanuel Macron à redoubler de bellicisme, n’écartant plus l’hypothèse d’une guerre avec la Russie. « L’heure n’est plus aux compromis de coin de table ni aux arrangements obtenus à coups de formules alambiquées. Les dirigeants européens ont le devoir de dire la vérité à leurs peuples. Qu’on le veuille ou non, nous sommes entrés dans une confrontation longue, dont l’issue dépend de notre persévérance ».

crédits : shutterstock