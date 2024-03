Temps de lecture estimé : 2 minutes

Les salariés de Nokia France résiliés • Selon une information des Échos, Nokia aurait enclenché mardi une rupture conventionnelle collective (RCC). L’objectif vise à faire partir 357 salariés sur la base du volontariat, soit 14 % de l’effectif total en France. Ce serait alors le sixième plan de départs pour l’entreprise après 2023, 2020, 2019, 2017 et 2016. Nokia est dans la tourmente alors que son activité aux États-Unis est sur le déclin. L’acteur de la téléphonie emblématique des années 2000 cherche aujourd’hui à faire le plus d’économies possibles, à tout prix.

Tesla subit les foudres des écologistes • Coupure d’électricité chez Tesla : en voilà un comble ! Pourtant, l’usine de Grünheide, en banlieue de Berlin, a bien été privée de courant pendant plusieurs heures. Selon le journal berlinois B.Z., l’incident ferait suite à une attaque de militants écologistes. Ils auraient notamment ciblé un poste électrique. Conséquence ? Un pylône a pris feu dans une commune adjacente à l’usine. Une partie de Berlin a aussi été privée d’électricité. Alors, « écoterrorisme » ou pas ?

Thales remanie ses effectifs spatiaux • Baisse de la demande oblige, Thales va supprimer et redéployer 1 300 postes, dont 1 000 en France. C’est la branche spatiale du groupe « Thales Aliena Space » qui fait l’objet de ce remaniement. Depuis quelques années, la demande dans le domaine des satellites de télécommunications commerciales baisse et aujourd’hui les effectifs déployés pour cette tâche demeurent trop importants. « Il y aura zéro départ contraint, ce sont des gens qui vont continuer de travailler pour Thales, simplement sur d’autres activités », rassure toutefois Patrice Caine, le PDG du groupe. Il réaffirme aussi son espoir de voir la constellation européenne de communication Iris2 prendre forme. Un projet dont fait partie Thales.

Le chocolat Lindt toujours sous inflation ! • « Le combat contre l’inflation est en train d’être gagné », scandait fièrement Bruno Le Maire sur X, il y a quelques jours. Pourtant, certains secteurs subissent encore de plein fouet la hausse des coûts de production et de matières premières. C’est le cas des chocolatiers par exemple. Avec un cacao qui explose tous les records (plus de 6 500 dollars la tonne), la chocolaterie Lindt a d’ailleurs prévenu que ses prix augmenteraient. Alors que se profile Pâques à l’horizon, voilà une nouvelle difficile à digérer !

Tech-365 : 400 technologies au service des entreprises innovantes • C’est la nouvelle plate-forme du réseau SATT ! Et elle vise à offrir un accès direct à toutes les entreprises « aux meilleurs des innovations issues de la recherche publique française ». Pour ce faire, Tech-365 répertorie sur une même interface quelque 400 technologies matures, brevetées et industrialisables. Pour chacune d’entre elle, le réseau SATT a prévu des synthèses sur la technologie. Mais aussi sur les domaines d’application et un schéma de valorisation possible. En bref, c’est le nouvel Eldorado des entrepreneurs.