Zelensky abaisse l’âge de la mobilisation de 27 à 25 ans · C’est un décret qui inquiète. Signé de la main de Volodymyr Zelensky le 2 avril dernier, il autorise la mobilisation de soldats dès l’âge de 25 ans, contre 27 précédemment. Le texte prévoit également la création d’une base de données recensant les « hommes en âge de servir sous les drapeaux ». Cela concerne donc les hommes en bonne santé, de 17 à 60 ans. La loi martiale interdit d’ailleurs aux hommes compris dans cette classe d’âge de quitter le pays. D’après Le Monde, la moyenne d’âge des soldats ukrainiens est aujourd’hui de 40 ans. Rappelons qu’en février dernier le président ukrainien révélait cette estimation tragique : « 31 000 soldats ukrainiens tués en deux ans ».

Hausses d’impôts ? Attal calme le jeu · Ne surtout pas laisser se diffuser une petite musique qui pourrait inquiéter les Français… Non, Gabriel Attal en fait la promesse. Lui Premier ministre, il n’augmentera pas les impôts. Et insiste devant la représentation nationale : « Jamais ». Bruno Le Maire estime même qu’une telle mesure serait « contraire à l’intérêt national ». Ainsi, le groupe de travail de parlementaires qui planchent sur la « taxation des rentes » ne s’intéresse pas du tout au livret A ou à l’épargne du Français moyen. Il s’agit plutôt, pour Gabriel Attal, d’œuvrer à la « contribution sur la rente infra-marginale des énergéticiens et des pétroliers » ou la taxation des « profits indus ».

« Passe rail » : une nouvelle dépense publique · Cela s’est joué au tout dernier moment. In extremis. Malgré les doutes des régions Normandie, Hauts-de-France et AuRA. Le « passe-rail » auquel Emmanuel Macron avait dit « banco » sera bien mis en œuvre dès l’été… Mais sous certaines conditions. Réservé aux moins de 27 ans, au prix de 49 euros par mois, il ne concernera pas les TGV. Et ne sera pas applicable en région Île-de-France, afin de ne pas surcharger les transports en vue des Jeux. Des conditions qui sèment le doute… L’État prendra en charge 80 % du coût (15 millions d’euros) contre 20 % pour les Régions. Voilà qui n’aidera pas à résorber la dette.

Duralex face à la dette · « 1,3 million d’euros ». Voilà ce que doit la célèbre verrerie à ses créanciers. Pourquoi cette somme faramineuse ? Parce que le précédent exploitant de la société avait allégrement dépassé les « quotas d’émission » dévolus à l’entreprise. Duralex avait été, on s’en souvient, fortement frappée par la crise énergétique et ses fours durent même être éteints pendant cinq mois, envoyant des dizaines de ses travailleurs vers le chômage technique. Duralex emploie 230 personnes.

Hollande : son scooter bientôt vendu aux enchères · 34 000 kilomètres au compteur, première immatriculation en 2009. Le fameux scooter de François Hollande, utilisé pour rendre visite rue du Cirque à l’actrice Julie Gayet, sera vendu aux enchères, ce 26 mai à 14 heures, au château d’Artigny, situé à Montbazon, en Indre-et-Loire. Mise à prix ? 100 000 euros. François Hollande avait déjà revendu le scooter à un couple de Vendôme. Le véhicule du joli-cœur était accompagné d’un petit mot : « À Patrick et Manola qui ont eu la chance d’enfourcher mon scooter pour mieux partager leur bonheur. Cordialement. Ce scooter est le bon ». Et comment !

