Grève olympique : les trains franciliens à l’arrêt • Mardi, le trafic des trains de banlieue et RER en Île-de-France subira de très forte perturbations en raison d’une grève des cheminots franciliens, prévient Transilien SNCF. Transilien SNCF recommande alors de différer ses déplacements ou d’opter pour le télétravail. Ainsi, les négociations sur les primes, cruciales pour les cheminots mobilisés pendant les JOP, sont toujours en cours et une réunion décisive est prévue mercredi. Contrairement à la SNCF, la RATP a déjà conclu un accord offrant des primes allant jusqu’à 2 500 euros pour les conducteurs de trains (métro et RER). « On a voulu provoquer les choses », a déclaré Fabien Villedieu de Sud-Rail, soulignant la surcharge de travail prévue avec 4 500 trains supplémentaires en août. Une participation massive à cette grève est attendue sur la ligne R et le RER D, très peu de trains circuleront.

Chômage : hausse des seniors actifs • Le taux de chômage en France a légèrement diminué à 7,5 % au premier trimestre 2024, selon l’Insee. Ce chiffre est alors meilleur que les 7,6 % de mars dernier. Et ce, malgré une augmentation de 6 000 chômeurs supplémentaires, portant leur total à 2,3 millions. De plus, la hausse de la part des actifs, surtout chez les seniors, en raison du recul de l’âge de la retraite, explique en partie ce résultat. Yves Jauneau de l’Insee souligne ainsi que cette dynamique ne compense pas totalement l’augmentation de la population active. De son côté, le taux d’emploi a progressé de 0,3 point pour atteindre 68,8 %, une augmentation notable chez les 55-64 ans. Cependant, le taux de chômage des jeunes demeure préoccupant, atteignant 18,1 %, tandis que le chômage de longue durée reste stable à 1,8 % de la population active.

Chine : nouvelles mesures contre la crise immobilière • Pour relancer son secteur immobilier en crise, le gouvernement chinois a dévoilé de nouvelles mesures. Parmi elles, le rachat de logements invendus ou non livrés et la réduction de l’apport minimum nécessaire à 15 % pour un premier achat immobilier. He Lifeng, vice-Premier ministre, a déclaré que les autorités pourraient acheter des logements invendus pour en faire des logements abordables. Cette annonce intervient alors qu’une réunion cruciale sur la relance de l’immobilier était prévue à Pékin, rassemblant représentants gouvernementaux et du secteur. Les actions des promoteurs ont grimpé à Hong Kong, misant sur ces nouvelles mesures pour revitaliser un secteur crucial, représentant plus du quart du PIB chinois.

Transition verte : attention, rupture de stock ! • L’Agence internationale de l’énergie (AIE) alerte sur les tensions imminentes dans l’approvisionnement en minerais critiques indispensables à la transition énergétique, comme le lithium, le cuivre et le nickel. Malgré une baisse récente des prix de ces métaux, l’AIE souligne le besoin urgent d’investissements miniers, estimés à 800 milliards de dollars d’ici à 2040, pour atteindre les objectifs climatiques de l’Accord de Paris. La demande croissante, alimentée par une hausse de 35 % des ventes de voitures électriques et une croissance de 75 % du déploiement des énergies renouvelables en 2023, exacerbe les risques de pénurie. Parallèlement, des ONG tirent la sonnette d’alarme sur les impacts sociaux et environnementaux de l’expansion minière, mettant en garde contre les coûts humains et écologiques de cette ruée vers les minerais critiques.

L’immobilier neuf français en sursis • Les réservations de logements neufs continuent de plonger au premier trimestre 2024, enregistrant une baisse de 22,4 % sur un an, selon le ministère de la Transition écologique. Ainsi, seulement 15 130 logements ont fait l’objet de réservations, ce qui vient prolonger une tendance baissière depuis sept trimestres. Les promoteurs souffrent d’autre part de l’augmentation des coûts de construction et des difficultés d’accès au crédit pour les acheteurs. En revanche, le nombre de logements mis en vente a légèrement augmenté à 15 730 unités (+7,2 %), mettant fin à une baisse continue de six trimestres. Toutefois, les ventes globales ont chuté de 38 % sur un an. L’encours de logements neufs disponibles est quant à lui en hausse de 1,6 %, atteignant 129 250 unités, une tendance qui persiste depuis début 2022.

Travailler heureux, ou pas du tout ! • Encore la Chine. « Si vous n’êtes pas heureux, ne venez pas au travail ». Tel est le credo de Yu Donglai, dirigeant des supermarchés chinois Pang Dong Lai. Pour concrétiser cette philosophie, Yu Donglai a ainsi instauré un congé « mal-être » de dix jours par an, en plus des congés maladie et habituels. Les employés peuvent donc en bénéficier sans justification, et les chefs d’équipe n’ont pas le droit de refuser ces demandes. Cette initiative vise à offrir aux employés le temps nécessaire pour prendre soin de leur santé mentale. Ainsi, bien que cette mesure ne résolve pas tous les problèmes de burn out, elle contribue à légitimer le mal-être et à lever les tabous sur la santé mentale en Chine. En permettant aux employés de se ressourcer, l’entreprise espère qu’ils reviendront travailler dans de meilleures conditions, au bénéfice de tous.

