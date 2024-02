Temps de lecture estimé : 2 minutes

EDF : du nucléaire dans le vert, mais une dette dans le rouge • L’électricien français EDF clôture l’année 2023 avec un bénéfice net de 10 milliards d’euros, grâce à la reprise de sa production nucléaire. Cependant, sa dette abyssale persiste, jusqu’à atteindre 54,4 milliards d’euros. Les difficultés du chantier d’Hinkley Point en Grande-Bretagne ont d’ailleurs, à leur tour, contribué à la hausse de cette dette avec une dépréciation de 12,9 milliards d’euros. Malgré une année marquée par des événements opérationnels et une hausse de la production nucléaire en France, EDF reste confronté à des défis financiers et industriels majeurs. La pression de l’État, actionnaire à 100 %, pour une production de 400 TWh en 2030, souligne d’ailleurs l’ampleur du défi industriel. De son côté le chantier d’Hinkley Point, connaît toujours des dérapages de coûts et de calendrier rapporte EDF.

L’Europe s’hydrate à la source des retards politiques • La Commission européenne a retiré de son agenda une feuille de route sur la gestion de l’eau, initialement prévue pour mi-mars, au grand dam des ONG environnementales. En effet, cette initiative, visait à dresser un état des lieux du cycle de l’eau et à proposer des solutions aux problèmes de pollution et d’adaptation aux changements climatiques. Son retrait suscite donc l’indignation, notamment de la part du WWF, qui dénonce des manœuvres politiques calculées avant les élections européennes de juin. De plus, ce report s’ajoute à d’autres, tels que celui sur la révision de la législation sur les produits chimiques, une grande source de critiques contre le Pacte vert.

Mode britannique : sur les podiums, une ode à l’audace malgré la morosité économique • Créateurs, influenceurs et célébrités ont pris rendez-vous à Londres pour la 40e semaine de la mode britannique. Malgré un contexte économique difficile pour les jeunes designers, cet événement continue de mettre en lumière l’énergie et l’audace de la capitale multiculturelle à travers une soixantaine de talents émergents et des icônes comme Burberry. À titre d’exemple, le défilé de Paul Costelloe, malgré l’absence du créateur cloué au lit par un virus, rend hommage à New York avec sa collection « Once Upon a Time ». Tandis que de son côté, Masha Popova surfe sur la tendance « Y2K » avec une collection inspirée des années 2000. Alors même si la Fashion Week londonienne a perdu de son attractivité, elle reste tout de même un laboratoire de talents et promet cette année une plus grande diversité et inclusivité.

Sénégal : Saly désertée, les politiciens s’en mêlent • À Saly, haut-lieu du tourisme sénégalais, la crise politique se fait sentir après le report de l’élection présidentielle et la mort de trois personnes lors de manifestations interdites. Alors que les plages devraient être bondées à cette période de l’année, les touristes se font rares, mettant en péril les revenus des habitants. Les annulations de réservations se multiplient. Elles affectent d’ailleurs jusqu’à 30 % des activités touristiques dans le pays. Si les grands hôtels de Saly semblent épargnés pour l’instant, les PME locales ressentent déjà l’impact de cette crise. De plus, les inquiétudes concernant la réputation de stabilité du Sénégal comme destination touristique grandissent parmi les professionnels. A l’heure actuelle, la politique continue toujours de perturber le secteur du tourisme, pourtant principal pourvoyeur d’emplois dans certaines régions essentielles du Sénégal.

Concours « Un métier, une enseigne » : femmes entrepreneures, à vos claviers ! • Le concours « Un métier, une enseigne » vous propose de candidater du 8 au 22 mars 2024. A la clé, trois femmes entrepreneures seront sélectionnées et auront ainsi la chance de bénéficier d’un accompagnement pour ouvrir leur franchise. Avec des prix allant de l’analyse des DIP à des ateliers de coaching en passant par des conseils pour élaborer un plan financier, ce concours vise à encourager l’entrepreneuriat au féminin. A noter que la date limite de candidature est le 22 mars avant minuit. Ensuite, la sélection des 10 finalistes se fera en avril et sera suivie de la remise des prix aux trois lauréates le 25 avril 2024. Vous êtes une femme entrepreneure ? Saisissez cette opportunité de trouver votre voie dans le monde de la franchise et donnez-vous les moyens de réussir dans cette aventure ! Pour vous inscrire, c’est ici.

crédits : shutterstock