Temps de lecture estimé : 3 minutes

L’océan des médias : CMA CGM prend le large vers l’information • Le géant maritime CMA CGM, dirigé par le milliardaire Rodolphe Saadé, a annoncé son accord pour l’acquisition d’Altice Media, maison mère de BFMTV et RMC, pour 1,55 milliard d’euros auprès de l’actuel détenteur, Patrick Drahi. Face à cela, Altice France a confirmé des « négociations exclusives » pour céder la totalité d’Altice Media à CMA CGM et Merit France. En effet, Patrick Drahi, confronté à une dette importante, semblerait se séparer d’Altice Media tout en conservant tout de même d’autres actifs, notamment SFR. Le PDG d’Altice France, Arthur Dreyfus, affirme que ce rachat permettra d’écrire « la prochaine page » du groupe, après une décennie marquée par l’essor de BFMTV et RMC. Ainsi, BFMTV, leader de l’information en continu en France, voit donc son destin entre les mains d’un nouveau capitaine, dans un paysage médiatique déjà dominé par d’autres magnats.

Apprentis entrepreneurs : les jeunes à l’école de l’audace • Mardi 19 mars, 100 000 entrepreneurs, les Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI), et le réseau Femmes Chefs d’Entreprises unissent leurs forces pour encourager les jeunes à l’entrepreneuriat. À travers la France, 75 CCI et 46 délégations du réseau FCE accueilleront plus de 7 000 jeunes lors d’événements dédiés. Ainsi, près de 550 entrepreneures, dont 204 membres du réseau FCE, partageront leur expérience entrepreneuriale. Cette 12e édition des Semaines de Sensibilisation des jeunes – Femmes et Entrepreneuriat, du 11 au 29 mars, mobilise d’ores et déjà 1 600 entrepreneures qui agissent en tant que modèles pour la jeunesse. Elles interviendront également auprès de 38 000 jeunes, en milieu scolaire et au-delà, dans 16 régions françaises. L’objectif premier est en effet de susciter des vocations, de favoriser le dialogue mais aussi d’offrir des exemples inspirants.

La conquête des Alpes : Swisscom s’offre l’Italie avec Fastweb • Swisscom, opérateur historique des télécoms en Suisse, a annoncé vendredi l’acquisition de la filiale italienne Vodafone pour 8 milliards d’euros, afin de la fusionner avec sa propre filiale, Fastweb. Cette transaction, conclue par un accord, vise à renforcer la présence de Swisscom en Italie, où Fastweb est implantée depuis 2007. De plus, Vodafone a préféré céder sa filiale italienne à Swisscom plutôt qu’à l’opérateur français Iliad, face auquel il avait refusé plusieurs offres. Ainsi, la fusion entre Vodafone Italia et Fastweb devrait générer d’importantes économies, des coûts plus efficaces mais également des synergies annuelles de 600 millions d’euros. Soumise à l’approbation des autorités réglementaires, l’opération devrait s’achever au premier trimestre 2025. Notons d’ailleurs que Fastweb, fleuron de Swisscom, connaît une croissance soutenue et s’est affirmée comme un leader du haut débit sur le marché italien.

Il est temps de calmer ses nerfs… • Une étude publiée dans le Lancet Neurology révèle que les affections du système nerveux, telles que les démences et les AVC, sont désormais la principale cause de problèmes de santé dans le monde. En effet, en 2021, 43 % de la population mondiale, soit 3,4 milliards de personnes, se déclaraient victimes de ces troubles. Cette hausse, attribuée au vieillissement de la population, représente donc une augmentation de plus de 50 % depuis 1990. De plus, les démences, l’encéphalopathie néonatale et les conséquences neurologiques du diabète figurent également parmi les affections les plus graves. Les séquelles neurologiques de la covid quant à elles, bien que présentes, ne se classent qu’en vingtième position. Enfin, les problèmes neurologiques ont causé plus de 11 millions de décès en 2021, bien que les maladies cardiovasculaires restent la première cause de mortalité.

Législation environnementale européenne : une goutte d’eau dans l’océan des profits • Les Vingt-Sept ont approuvé vendredi dernier une législation contraignant les entreprises de l’Union européenne à protéger l’environnement et les droits humains dans leurs chaînes de production mondiales. Initialement salué comme un « devoir de vigilance », ce texte a vu son champ d’application considérablement réduit pour apaiser les réticences des pays membres. Désormais, seules les entreprises de plus de 1 000 collaborateurs, réalisant un chiffre d’affaires d’au moins 450 millions d’euros, se plieront à ce texte. Ainsi, malgré les modifications, cette législation reste critiquée pour son manque d’ambition et de portée. La route vers une réglementation environnementale véritablement contraignante semble donc encore longue…

Crédits : shutterstock