Selon une enquête d’OpinionWay commandée par CCI France, la réindustrialisation de la France est perçue positivement par 64 % des Français.

Lors de la conférence de presse du jeudi 18 janvier organisée par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI France), et animée par son président Alain Di Crescenzo, une nouvelle enquête réalisée par OpinionWay a été dévoilée. Celle-ci offre alors un aperçu des perceptions des Français vis-à-vis des entreprises et de la situation économique en 2024.

La première révélation de l’enquête concerne l’impact de la situation économique actuelle sur le moral des Français. Selon l’échantillon de 1 005 personnes interrogées entre les 3 et 4 janvier 2024, 76 % des Français ressentent un impact sur leur moral. Sur ce pourcentage, 57 % d’entre eux le considèrent négatif, tandis que seulement 19 % le perçoivent comme positif. Ces résultats démontrent également que, quel que soit le secteur socio-professionnel des Français, la conjoncture économique actuelle a majoritairement un impact négatif sur leur moral. On note ainsi 57 % d’impact négatif chez les cadres contre 65 % chez les sans-emplois.

De nombreux leviers relevés

Cette enquête, commandée par CCI France, s’intéresse également aux leviers d’influence que les Français estiment importants à traiter par les entreprises en 2024. Ainsi, le premier levier jugé essentiel par 71 % des personnes interrogées n’est autre que la production de produits « made in France ». La production locale et les circuits courts se placent ex-aequo. À ce sujet, le président de CCI France ajoute : « Les Français sont prêts à investir dans les entreprises françaises s’il y a un avantage fiscal mais pas que, si aussi il y a une considération vis à vis des produits, une sorte de tarif particulier sur les biens que l’entreprise fabrique ».

La réindustrialisation de la France est quant à elle perçue positivement par 64 % des Français. Cependant, des réserves sont exprimées concernant le pouvoir d’achat des consommateurs (55 %) et le lien social au sein de la population française (51 %), où les Français se montrent moins confiants quant à l’impact positif des entreprises en 2024.

Des entreprises qui peuvent s’engager plus ?

L’enquête traite aussi des thématiques sur lesquelles les entreprises devraient s’engager davantage selon les Français. En tête de liste se trouve le pouvoir d’achat des consommateurs, avec 55 % des sondés qui soutiennent la volonté d’un engagement accru des organisations dans ce domaine. Ensuite, 41 % estiment que les entreprises devraient s’engager davantage dans la production locale et les circuits courts, tandis que 39 % pensent qu’un engagement plus fort pour le « made in France » est nécessaire. « On se demande souvent s’il faut inciter l’offre ou la demande, moi je pense qu’il faut faire les deux mais faut surtout se dire qu’aujourd’hui le Français a envie de consommer en proximité et de consommer français. Et c’est une bonne nouvelle », précise Alain Di Crescenzo.

Quid des engagements RSE des entreprises ? La majorité des répondants (78 %) estiment que l’inclusion de tous les publics parmi les salariés n’est pas suffisamment respectée. De plus, 85 % pensent que les entreprises ne proposent pas suffisamment de mobilités douces pour les salariés, et 82 % estiment que le recyclage des biens produits n’est pas suffisamment réalisé. De cette façon, ces résultats soulignent la demande croissante des Français pour un engagement plus fort des entreprises. Le but est alors qu’elles s’inscrivent au cœur de pratiques respectueuses de l’environnement et socialement responsables.

Les entreprises à l’approche des Jeux olympiques et paralympiques, où en est-on ?

Face à l’accueil prochain des Jeux olympiques et paralympiques 2024, 53 % des Français estiment que les entreprises ne sont pas prêtes aujourd’hui. En revanche, 54 % pensent qu’elles seront prêtes lors de la cérémonie d’ouverture cet été. C’est donc un basculement de 8 % vers un optimisme relatif qui est observé à l’approche de l’événement. Rappelons que les entreprises concernées qui ont été citées dans le questionnaire appartiennent principalement aux secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la construction et des transports.