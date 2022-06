Temps de lecture estimé : 2 minutes

Pour rappel, le salaire minimum varie de 332 euros en Bulgarie à 2 202 euros au Luxembourg.

Cet accord, trouvé dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 juin, fixe de nouvelles règles pour les 21 pays de l’Union européenne qui pratiquent le salaire minimum. Cependant, il ne force pas les six pays de l’UE qui n’ont pas de salaire minimum à en adopter un.

Ce n’est pas un Smic uniforme, mais cela reste une avancée majeure. L’accord conclu entre les eurodéputés et les États européens fixe un plancher salarial plus strict aux 21 pays (dont la France) déjà dotés d’un salaire minimum, ainsi que des règles qui favorisent son augmentation. Pour l’Autriche, Chypre, le Danemark, la Finlande, l’Italie et la Suède, des États qui n’ont pas de salaire minimum, le texte ne les oblige pas à en fixer un.

La Suède et le Danemark opposés

Les 21 États pourront s’appuyer sur des valeurs définies dans l’accord pour déterminer le niveau de leur Smic, comme « 60 % du salaire médian brut » ou « 50 % du salaire moyen brut ». Dans une UE où, en 2021, le salaire minimum varie de 332 euros en Bulgarie à 2 202 euros au Luxembourg, cette réforme tente de réduire le dumping social, qui consiste à déplacer sa main-d’œuvre là où elle serait moins chère. « Grâce à cette loi, nous réduisons les inégalités salariales et faisons pression pour que les travailleurs les moins bien payés d’Europe bénéficient de salaires plus élevés », s’est félicitée l’eurodéputée et co-rapporteure du texte Agnes Jongerius (Socio-démocrates).

Les 27 sont historiquement très divisés sur la question du salaire minimum. En raison notamment de la diversité des systèmes et des situations de chaque pays. Dès mardi 7 juin, la Suède et le Danemark ont averti qu’ils voteront contre le texte, même s’ils ne sont pas concernés : leurs niveaux de revenus sont déterminés par la négociation collective. Mais les votes des deux pays scandinaves ne devraient pas empêcher son adoption, car l’approbation se fait à la majorité qualifiée (55 % des membres du Conseil, et 65 % de la population de l’UE) et non à l’unanimité.

Aucun changement dans l’hexagone

En France, cette nouvelle législation ne changera rien. Le Smic français s’établit à 65 % du salaire médian. Soit 1 302 euros net environ chaque mois depuis le 1er mai. Bien au-delà des demandes de l’accord européen. Le Smic continuera malgré tout d’augmenter, car indexé sur l’inflation, comme le prévoit la loi française. Pour rappel, le salaire minimum a déjà augmenté d’un peu plus de 5,5 % depuis octobre 2021.