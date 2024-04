Temps de lecture estimé : 2 minutes

Trump face à la justice • Hier, Donald Trump est devenu le premier ex-président américain à comparaître devant la justice pénale, avec l’ouverture d’un procès à New York. Accusé de paiements visant à acheter le silence de Stormy Daniels, une star du X, juste avant l’élection de 2016, il risque une peine de prison, alors même qu’il reste candidat pour l’élection présidentielle de novembre prochain. A noter, que les enjeux sont tout de même élevés, car ce procès pourrait bien influencer son duel contre Joe Biden. C’est bien pour cette raison que les avocats de Trump ont tenté en vain de retarder l’échéance. Trump, qui nie la relation avec Daniels, affronte alors des accusations de falsification de documents comptables. Enfin, le procès, suivi par les médias du monde entier, mettra en lumière la fragilité de la défense de Trump.

Macron lance le compte à rebours des JOP : entre enthousiasme et inquiétudes • Emmanuel Macron démarre symboliquement le compte à rebours des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, par une interview sur BFMTV et RMC ainsi qu’une inspection de chantier au Grand Palais. Pourtant, seulement 53 % des Français se disent intéressés par les Jeux. D’ailleurs, la majorité des craintes concernent la capacité de la France à assurer un bon déroulement de ces événements. Pour rappel, les JO se tiendront du 26 juillet au 11 août et seront suivis de près par les Jeux paralympiques du 28 août au 8 septembre : de quoi sacrément remuer la capitale cet été !

Les mystères des tickets-restaurant : 47 millions d’euros perdus en 2022 • D’après la Commission nationale des titres-restaurant (CNTR), 47 millions d’euros ont été perdus en 2022. Ainsi, cette somme englobe les tickets volés, perdus ou lavés, ainsi que les titres périmés. Pourtant, ce chiffre ne représente qu’à peine 0,5 % du marché annuel des tickets-restaurant, qui est quant à lui évalué à 9 milliards d’euros. De plus, les pertes, souvent attribuées aux versions papier, finissent ensuite par être redistribuées aux entreprises, qui doivent alors les réinvestir dans des activités sociales ou culturelles pour les employés. Enfin, notons tout de même que la dématérialisation a certes réduit les pertes, mais il ne faut pas oublier que 30 % des tickets restent en format papier.

La réforme de l’AME divise : les soignants sonnent l’alerte • Alors qu’une réforme de l’Aide médicale d’État (AME) pour les sans-papiers est en discussion, une cinquantaine de sociétés savantes et organisations de soignants expriment leur opposition à toute restriction de l’accès au dispositif. Ils soulignent que cela violerait le principe d’universalité des soins. Ainsi, les signataires, incluant des sociétés médicales et des syndicats, s’inquiètent des propositions qui visent à resserrer les critères d’éligibilité. Ils craignent en effet une augmentation du renoncement aux soins ainsi qu’une pression accrue sur les services d’urgence. De plus, malgré quelques idées saluées comme l’informatisation de la carte bénéficiaire, ils insistent également sur l’importance de préserver l’accessibilité aux soins pour tous. Sachant d’ailleurs que depuis sa création en 1999, plusieurs réformes ont déjà restreint l’accès à l’AME, mais son utilité est restée et reste indéniable, alors qu’elle ne représente seulement 0,5 % du budget de l’Assurance maladie.

Contrôle technique pour les deux-roues, motards en colère • A partir d’hier, le lundi 15 avril, les motos et scooters sont désormais dans l’obligation de passer par le contrôle technique, une mesure pourtant longtemps contestée. C’est donc trois millions de véhicules désormais concernés, y compris les voiturettes, dites voiture sans permis, devenues populaires auprès des adolescents. « C’est du racket pur et simple », a ainsi dénoncé, samedi, Isabelle Lebret, membre de la Fédération française des motards en colère (FFMC). Le prix de ces contrôles fait alors l’objet de l’agacement des motards. S’il est fixé librement par les centres pour chaque catégorie de véhicule, il est tout de même prévu qu’il dépasse les 50 euros, et ce, malgré la promesse de l’ancien ministre des Transports Clément Beaune. En effet, en juin 2023, ce dernier l’assurait : la visite « coûtera moins de 50 euros » ! Encore une promesse non tenue…

