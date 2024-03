Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le Trio à Berlin : l’Ukraine dans le viseur • Les dirigeants de la Pologne, de l’Allemagne et de la France ont convenu de se réunir en urgence à Berlin vendredi pour discuter de la crise en Ukraine, a révélé le Premier ministre polonais Donald Tusk. Cette rencontre survient alors après la visite de M. Tusk et du président polonais Andrzej Duda à Washington, où ils ont rencontré le président américain Joe Biden, dont l’administration a promis un nouveau soutien militaire à l’Ukraine, malgré des obstacles au Congrès. Ainsi, le sommet tripartite intervient dans un contexte de tensions entre la France et l’Allemagne sur la question ukrainienne. La Pologne, quant à elle, soutien indéfectible de Kiev, presse donc ses alliés occidentaux d’accroître leur assistance militaire contre l’invasion russe.

Record du méthane : l’industrie fossile dépasse toutes les attentes • Les émissions mondiales de méthane issues de l’industrie fossile ont atteint des niveaux records en 2023, malgré des solutions abordables disponibles, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE). L’AIE estime en effet que la production d’énergie à base de pétrole, de gaz et de charbon a généré environ 120 millions de tonnes d’émissions de méthane en 2023, avec une légère augmentation par rapport à l’année précédente. De plus, les grandes fuites de méthane, détectées par satellite, ont augmenté de plus de 50 % par rapport à 2022. Pourtant, malgré ces défis, l’AIE reste optimiste quant à l’impact des politiques et des engagements pris lors de la COP28, même si des plans détaillés restent à élaborer pour concrétiser ces promesses.

Origine-Info : la transparence alimentaire à la sauce française • Le gouvernement français a dévoilé mercredi le nom « Origine-Info » pour son nouvel indicateur d’origine des produits alimentaires, suscitant d’ailleurs un accueil unanime des acteurs concernés. La ministre déléguée Olivia Grégoire a en effet souligné l’objectif de fournir une information neutre et objective sur l’origine des produits. Contrairement au Nutri-score axé sur les apports nutritionnels, Origine-Info se concentrera sur l’origine des ingrédients, une démarche volontaire dans le cadre du droit européen. Ainsi, d’ici au 1er mai, un cahier des charges sera élaboré pour déterminer le niveau de précision de l’information et la manière dont elle sera affichée, que ce soit sur l’emballage ou en ligne. Les professionnels choisiront un logo pour signaler ces informations, soumis ensuite à l’approbation des consommateurs. L’objectif est de lancer une expérimentation d’ici à l’été 2024.

Loi sur la liberté des médias : l’UE se veut protectrice • Le Parlement européen a voté en faveur d’une « loi sur la liberté des médias », une première législation destinée à protéger les journalistes, à lutter contre les ingérences politiques dans les décisions éditoriales et à accroître la transparence sur la propriété des organes de presse. L’eurodéputée allemande Sabine Verheyen, rapporteure du texte, a de son côté souligné l’importance de cette loi face aux menaces pesant sur la liberté de la presse en Europe et dans le monde. Malgré les oppositions, notamment de certains eurodéputés d’extrême droite, la législation vise ainsi à garantir le respect du secret des sources journalistiques et à restreindre l’utilisation de logiciels espions dans les appareils des journalistes. Le texte doit encore faire l’objet d’une adoption par le Conseil européen.

Interdiction des jouets à perturbateurs endocriniens • Le Parlement européen a voté en faveur de l’interdiction des produits chimiques nocifs dans les jouets pour enfants. Le texte, largement approuvé en première lecture avec 603 voix pour et 5 contre, vise à renforcer la sécurité des jouets vendus dans l’Union européenne. Actuellement réglementés par une directive de 2009, les jouets doivent être conformes aux normes de sécurité strictes pour être marqués du symbole « CE ». La révision législative proposée par Bruxelles va plus loin en interdisant l’ensemble des substances chimiques nocives, dont le bisphénol A d’ailleurs présent dans les jouets pour le bain. Les eurodéputés ont également voté pour l’instauration d’un passeport numérique contenant toutes les informations sur la conformité des jouets afin de lutter contre la présence de jouets non conformes, notamment concernant ceux achetés en ligne.

crédits : shutterstock