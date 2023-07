Temps de lecture estimé : 2 minutes

« Protéger les enfants des effets néfastes du marketing dans le cadre d’un environnement alimentaire favorable et durable », voilà le rôle des États.

Comment protéger nos enfants des effets néfastes du marketing de l’alimentation ? Celui-ci ne cesse de déployer des nombreuses techniques de persuasion pour influencer les attitudes et les préférences de leur consommation.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) vient de publier une nouvelle directive qui vise à protéger les enfants des effets négatifs du marketing des aliments et des boissons riches en acides gras saturés, en sucres et en sel. Ce puissant marketing demeure une menace pour la santé publique et influence sur le développement des normes en matière de consommation.

Le Dr Francesco Branca, directeur du département nutrition et sécurité sanitaire des aliments de l’OMS déplore que les nombreux appels à des pratiques de marketing responsables n’aient pas eu d’impact significatif. Les industriels usent de toutes les stratégies possibles pour donner envie aux enfants de consommer ces produits non convenables.

Une obésité croissante

L’Agence onusienne recommande aux États de mettre en œuvre des politiques obligatoires pour protéger les enfants de tous âges. En effet, il est urgent d’envisager des réglementations cohérentes et solides pour restreindre le marketing. Cela implique, par exemple de limiter l’utilisation de dessins animés ou autres procédés, comme l’inclusion de jouets avec des produits, interdire aussi la publicité avec des chansons, des jeux vidéo, séries, films et contrôler les influenceurs qui s’adressent sans filtre aux enfants.

Dans le monde, le taux d’obésité a presque triplé depuis 1975. 39 % des adultes sont en surpoids et 13 % sont obèses. Notre alimentation ultra-transformée est étroitement liée aux risques des maladies cardiaques et même à la santé mentale. Rappelons qu’en France, un enfant sur six est en surpoids ou obèse et une majorité d’entre eux le restera à l’âge adulte.

Il est temps que les États élaborent une vraie politique de santé publique contre l’influence de la manufacture de la malbouffe et les conflits d’intérêts. Protéger les enfants des effets néfastes du marketing dans le cadre d’un environnement alimentaire favorable et durable. Bannir certaines pratiques de l’univers de notre consommation permettrait d’établir des habitudes alimentaires saines tout au long de la vie et réduire le risque de maladies dans le monde.