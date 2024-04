Temps de lecture estimé : 3 minutes

H&M et Zara épinglés pour complicité dans la déforestation • Selon un rapport de l’ONG Earthside, H&M et Zara se retrouvent sur le banc des accusés pour déforestation illégale au Brésil. Le document, intitulé « Crimes de mode : les géants européens de la mode liés au coton sale du Brésil », révèle alors des activités d’accaparement de terres, de corruption et de violence dans les plantations de coton de leurs sous-traitants. Earthside a ainsi retracé 816 000 tonnes de coton provenant de grandes entreprises agro-industrielles brésiliennes jusqu’à des usines textiles en Asie, approvisionnant les deux marques. Bien que le coton soit certifié comme « durable » par Better Cotton, l’ONG souligne des lacunes dans la certification. En réponse, les entreprises concernées expriment leur préoccupation et promettent de leur côté des enquêtes indépendantes sur leur approvisionnement en coton.

L’Australie se lance pour une économie plus verte • L’Australie, connue pour ses richesses minières, embrasse un virage vers une économie plus propre. Le Premier ministre Anthony Albanese a en effet dévoilé le projet « Future Made in Australia Act », visant à soutenir l’industrie manufacturière et les énergies propres. Cette initiative rompt donc avec les politiques de libre-échange effectives par le passé. À savoir, que l’annonce survient alors que d’autres pays comme les États-Unis investissent massivement dans des lois similaires. De cette façon, le Premier ministre souligne l’importance de diversifier l’économie australienne afin que celle-ci reste compétitive. En réponse, cette loi vise à encourager les investissements dans les énergies renouvelables et à créer de nouveaux marchés pour l’Australie. Enfin, bien que saluée comme un pas dans la bonne direction, des détails supplémentaires restent nécessaires pour garantir une mise en œuvre efficace.

Gabriel Attal veut rassurer le Canada sur l’engagement de la France • Le Premier ministre français Gabriel Attal se rend à Ottawa pour rencontrer son homologue Justin Trudeau. L’objectif se veut ainsi de rassurer le Canada sur l’avenir incertain du traité de libre-échange UE-Canada (Ceta), récemment menacé par la France. Les discussions porteront alors sur le climat et justement sur le sort du Ceta en France, mis en péril par le rejet du Sénat français. Gabriel Attal tentera alors de convaincre que le gouvernement français soutient toujours le Ceta malgré la controverse agricole. De plus, le Medef accompagne le Premier ministre français, espérant que ce contexte ne nuira pas aux relations bilatérales. Enfin, Gabriel Attal promouvra également l’initiative climatique française tout en poursuivant sa visite au Québec pour renforcer les liens historiques entre la France et la province francophone.

ExxonMobil en France, 677 emplois menacés • Le géant pétrolier américain ExxonMobil annonce une réduction de ses activités à Port-Jérôme en Normandie, entraînant potentiellement la suppression de 677 emplois. La filiale Esso France envisage également de vendre la raffinerie de Fos-sur-Mer et des dépôts de carburants dans le sud de la France. L’entreprise s’engage tout de même à rechercher des solutions pour les travailleurs qui perdront leur emploi. Cette décision semble être alors motivée par l’absence de compétitivité du vapocraqueur face aux nouvelles unités et aux coûts opératoires élevés en Europe. De plus, cette réorganisation intervient dans un contexte de difficultés pour l’industrie pétrolière en France, avec des coûts énergétiques élevés et une demande en baisse due à l’électrification croissante des transports.

Meta prend des mesures contre le chantage aux photos des mineurs sur Instagram • Meta annonce de nouvelles mesures sur Instagram pour protéger les mineurs contre le chantage aux photos de nu. Un « contrôleur de nudité » sera alors en déploiement par défaut sur les comptes des mineurs, floutant automatiquement les images suspectes reçues en messagerie. Des messages de sensibilisation sur la « sextorsion » seront également envoyés aux émetteurs et récepteurs des images. Ces actions visent alors à réduire la création et le partage de contenus sensibles. De cette façon, les nouvelles mesures vont être testées en Amérique centrale et latine avant un déploiement mondial. De plus, Meta précise que les comptes identifiés comme potentiellement malveillants auront des interactions limitées avec les mineurs. Enfin, malgré les critiques sur le retard de ces actions, Meta prend des mesures supplémentaires pour protéger la santé mentale des jeunes utilisateurs.

crédits : shutterstock