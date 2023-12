Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le Pôle Systematic Paris-Région célèbre une nouvelle vague d’innovation avec la désignation de ses champions deep tech 2023 : Accenta, Ecomesure, Naarea et SiPearl. Pour la 12e année consécutive, ces entreprises se distinguent par leur excellence dans l’innovation, leur croissance soutenue, leur expansion internationale et l’audace de leurs leaders.

En tant que pôle de compétitivité mondial, Systematic Paris-Région orchestre un écosystème exceptionnel, réunissant plus de 900 membres dédiés aux deep tech et aux enjeux économiques et sociétaux majeurs. Catalyseur d’innovation collaborative, le pôle accélère les projets numériques, favorise le développement des PME, et agit comme un connecteur stratégique dans le monde des affaires.

Fadwa Sube, vice-présidente de Systematic et présidente du jury champions, souligne l’importance du label des champions, un rituel instauré depuis douze ans. Elle nous explique le processus de sélection, en énumérant les critères qui ont fait de ces quatre entreprises les champions 2023 : « Ce sont des champions qui ont un gros potentiel d’innovation, et deep tech. Ils ont une forte croissance, et le potentiel de la développer davantage afin de devenir les champions de demain. Enfin, ils ont des dirigeants de très bon niveau et des stratégies de business development, de marketing et internationale que nous jugeons intéressantes ».

La sélection des champions

Les critères de sélection cette année se sont également concentrés sur un autre élément : « Cette année, on a voulu choisir un angle en tenant compte du contexte international et français. On a choisi de sélectionner plus particulièrement des champions qui font écho à des sujets brûlants du moment. Nous nous sommes donc tournés vers des structures qui du point de vue de l’Europe et de la France se trouvaient en accord avec l’angle de la souveraineté, de la décarbonation, de l’environnement et de l’industrie », précise Fadwa Sube.

Pour 2023, les champions sélectionnés, outre leur innovation technologique, se démarquent par des stratégies de financement et des modèles économiques non-conventionnels. Fadwa Sube souligne leur capacité à lever des fonds substantiels et à innover dans des domaines aussi variés que la décarbonation des bâtiments, la surveillance de la qualité de l’air, l’énergie nucléaire durable, et les microprocesseurs basse consommation.

Qui sont les lauréats ?

Accenta, champion 2023, excelle dans la décarbonation du chauffage et de la climatisation des bâtiments. Créée en 2016 avec l’invention du géostockage, l’entreprise propose une gamme de technologies énergétiques innovantes optimisées par l’IA. Les solutions intégrées d’Accenta, combinant décarbonation thermique, IA prédictive opérationnelle, et modèle économique intelligent de financement, ont convaincu le jury par leurs résultats éprouvés, leur conformité réglementaire, et leur capacité à simplifier la massification de la décarbonation des bâtiments. Ecomesure se distingue quant à elle dans la surveillance de la qualité de l’air. L’entreprise a captivé le jury par sa reprise entrepreneuriale, sa croissance en auto-financement, ainsi que sa stratégie de build-up envisagée.

De son côté, Naarea révolutionne l’énergie en proposant une solution nucléaire novatrice. Son microgénérateur XAMR® de Génération IV utilise des combustibles usagés pour produire électricité et chaleur de manière décentralisée. Appréciée par le jury des champions 2023, l’approche ingénieuse d’industrialisation, le recyclage des déchets nucléaires, et l’expertise visionnaire des fondateurs ont positionné Naarea comme un acteur majeur dans la transition énergétique, prêt à déployer son prototype dès 2027. Enfin, SiPearl développe le premier microprocesseur basse consommation pour le calcul haute performance, destiné à l’écosystème d’EuroHPC. De plus, sa stratégie industrielle ambitieuse, et sa levée de plus de 90 millions d’euros ont marqué le jury. SiPearl vise alors à son échelle à résoudre des enjeux majeurs comme la recherche médicale, l’intelligence artificielle, la sécurité, la gestion de l’énergie et le climat.

Nouveau rendez-vous en janvier

La consécration des champions ne s’arrête pas là. En janvier 2024, Systematic Paris-Région organise une semaine dédiée aux champions. Ils auront ainsi l’opportunité d’exposer leurs technologies, stratégies et équipes lors de réunions spécialisées. Cela leur permettra alors d’établir des liens avec l’écosystème Systematic, composé de donneurs d’ordre, futurs clients et financeurs, mais également avec les médias. Des webinars spécifiques seront d’ailleurs organisés pour chaque champion. Toutes les dates des événements seront bientôt disponibles sur le site de Systematic.

Fadwa Sube conclut avec enthousiasme, décrivant le millésime 2023 comme : « une lame de fond d’optimisme, de volontarisme et d’engagement sur des sujets de la plus grande importance pour l’avenir de la France et l’Europe. » Ainsi, nous nous accordons à dire que la French Tech, plus que jamais, s’affirme comme un acteur ingénieux, puissant et créatif dans le panorama mondial de la deep tech !