Trop méconnue des Français, la puissante Flandre constitue l’une des régions économiques les plus florissantes d’Europe. Le tout à seulement une heure en train de Paris ! Un nouvel Eldorado ?

Et si vous quittiez tout pour vous installer en Flandre ? De plus en plus de Français choisissent de migrer vers cette région prospère, inventive, libérale et dotée d’un art-de-vivre fascinant.

Imaginez un territoire où il suffit de quatre jours pour créer une entreprise. Un territoire qui vous offre une garantie « zéro charges » sur votre premier employé. Un territoire dont la main d’œuvre est reconnue comme la quatrième la plus performante du monde. Le tout au cœur du dynamisme européen : à 1 h 22 de Paris, 1 h 51 de Londres, 1 h 52 d’Amsterdam en train. Sans compter l’avion, qui vous mènera à Berlin en une heure seulement. Non, ce territoire ultra-prospère n’est pas la Suisse : c’est la Flandre !

Les mille et un succès d’une région

La région flamande tire son épingle du jeu. En Belgique, c’est elle qui tire la croissance face à une Wallonie en retard, abonnée à la croissance molle. Et si la ville de Bruxelles possède un statut d’autonomie, son agglomération est entièrement comprise au cœur de la région flamande, laquelle profite ainsi de son attractivité digne d’une ville-monde.

Comme le rappelle le site de l’Autorité flamande, Bruxelles c’est : « plus de 10 000 lobbyistes ; 700 associations professionnelles ; 150 cabinets d’avocats spécialisés en droit européen ; 30 chambres de commerce ; plus de 1 000 journalistes accrédités ; des représentants de plus de 220 régions et entités fédérales et 1 300 sièges sociaux ».

Anvers, porte d’entrée de l’Europe commerçante

Mais la Flandre s’étend bien au-delà. C’est d’abord des villes d’art et d’histoire comme Bruges, Gand, Ypres, Louvain… Mais aussi et peut-être surtout l’impressionnant port d’Anvers, véritable porte d’entrée maritime de l’Europe commerçante. Anvers, première ville flamande (hors Bruxelles et son statut bilingue) offre de superbes perspectives de développement pour l’import-export. Son bourgmestre, Bart De Wever, bataille au quotidien pour attirer les capitaux, au cœur d’un pôle logistique continental à nul autre pareil. Il s’agit également du premier pôle chimique européen.

Bien entendu, si la langue peut constituer un obstacle, rappelons tout de même que la Belgique en général est un pays très habitué aux mœurs cosmopolites. Volontiers polyglotte, il est souvent possible de s’exprimer en français ou en anglais, notamment face à l’administration.

Une attractivité inégalable au sein de l’UE

La Flandre fait également partie du club très fermé des cinq régions les plus innovantes d’Europe. Son rapport à l’industrie est là encore très fort. Contrairement à sa rivale wallonne, l’Autorité flamande n’a jamais délaissé le deuxième secteur de l’économie. Avec – là encore – le succès d’une politique libérale, les faibles charges et les normes raisonnables permettent à la région de conserver un positionnement compétitif, sur le plan fiscal comme foncier.

Malgré un fort pouvoir d’achat des salariés, le coût du travail demeure là encore compétitif. Rappelons l’excellente idée du gouvernement flamand : l’exonération totale des charges sur le premier emploi créé. De quoi soutenir les jeunes pousses et favoriser l’emploi (taux de chômage à 3,3 % contre 7,9 % en Wallonie).

La Flandre réalise 83 % des exportations belges

La Belgique, par son caractère fédéral, montre bien que les recettes de l’économie de marché (Flandre) sont bien plus adaptées que le socialisme dirigiste qui prévaut encore en Wallonie. Ajoutons enfin que la Flandre réalise à elle seule 83 % des exportations de toute la Belgique.

De surcroît, l’’installation en Flandre paraît des plus simples. Pas de bureaucratie dans cette région qui fait du pragmatisme son mantra. Ainsi, nul besoin d’une autorisation gouvernementale pour s’implanter. Un guichet unique se proposera de faire le nécessaire en quatre jours en moyenne, dix au plus. Mieux encore : l’administration se bouge pour vous aider : recherche de locaux, politique d’aides ambitieuses (surtout en R&D), mise en relation avec les acteurs de terrain, soutien juridique…

Tout cela sans oublier – évidemment – un mode de vie local très breughélien, festif et chaleureux. Comme vous le constatez, il ne faut donc pas se fier à l’inquiétant symbole de la région : le Vlaamse Leeuw, ce lion noir qui sort ses griffes, prêt à bondir en crachant des flammes. En vérité, ce lion est un bon bougre et il adorera faire du business avec vous !