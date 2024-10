Hôpitaux, Microsoft, Cloudfare… Ces dernières années le monde a connu une vague de cyberattaques. Et la médiatisation de certaines attaques d’ampleur sur des entreprises ou organisations majeures ferait presque oublier que toutes les entreprises sont concernées. Notamment les plus petites, PME et TPE. Pour les entreprises touchées par les cyberattaques en 2022, cela leur coûtait en moyenne 59 000 euros d’après les chiffres du cabinet Asterès. Vous vous en doutez, c’est un chiffre qui peut tout simplement être fatal pour nombre de petites boîtes.