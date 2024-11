Temps de lecture estimé : 2 minutes

Devenir programmeur sans mettre un pied dans une école, c’est exactement ce qu’a fait un utilisateur de Reddit. Motivé, il s’est formé en autodidacte en utilisant toutes les ressources gratuites qu’il a pu trouver en ligne, et après des mois d’efforts, il a décroché un poste de développeur à plein temps. Voici comment il a fait, en passant des plateformes d’apprentissage en ligne aux communautés virtuelles.

Apprendre seul, mais bien entouré

Tout a commencé avec des plateformes comme Codecademy et FreeCodeCamp. C’est là qu’il a appris les bases, pas à pas, avec des exercices interactifs qui lui permettaient de pratiquer directement. Au lieu d’un cours classique, il avait la liberté d’avancer à son rythme, de s’arrêter sur les sujets qu’il ne comprenait pas, et de pratiquer autant qu’il le souhaitait. En gros, pas de prof pour lui tenir la main, mais toute la liberté d’apprendre quand et comme il voulait.

Au fil du temps, il s’est mis à développer des projets perso pour appliquer ce qu’il apprenait : des mini-applis, des jeux simples… Pas besoin de travaux pratiques d’école quand on peut coder ses propres trucs. À force de bidouiller sur ses projets, il a renforcé ses compétences et a commencé à vraiment comprendre comment assembler du code pour créer quelque chose de fonctionnel.

Reddit : le support de la communauté en ligne

Au-delà des plateformes d’apprentissage, il s’est tourné vers Reddit pour obtenir des conseils et échanger avec d’autres personnes. Les subreddits comme r/learnprogramming sont bourrés de gens comme lui, qui débutent ou qui cherchent à progresser. Sur ce forum, il a pu poser ses questions, partager ses avancées et recevoir des retours honnêtes et rapides de développeurs plus expérimentés.

En participant aux discussions, il a non seulement appris des autres, mais il a aussi solidifié ses connaissances en expliquant ce qu’il avait appris. Reddit a été un peu comme une salle de classe virtuelle où chacun partage ses astuces et ses galères, et ça lui a permis de progresser sans jamais se sentir isolé. Pour lui, cette communauté, c’était un genre de mentorat collectif, où les réponses étaient parfois plus utiles qu’un cours magistral.

Une tonne de ressources variées

Ce programmeur autodidacte ne s’est pas contenté des plateformes et de Reddit : il a aussi puisé dans les livres, les blogs et YouTube pour compléter son apprentissage. Les vidéos YouTube lui ont permis de voir du code en action, comme un prof qui explique au tableau, mais sans le côté formel. Quant aux livres, ils l’ont aidé à vraiment comprendre la logique derrière les langages, les bases théoriques qui font qu’un code fonctionne bien.

La pratique avant tout pour décrocher un job

Une fois qu’il se sentait prêt, il s’est lancé dans la recherche d’emploi. Conscient que son parcours sortait des sentiers battus, il a misé sur un portfolio bien fourni, avec des projets concrets qu’il avait codés de A à Z. Son portfolio comprenait des applications simples, des mini-jeux et des démonstrations de code qui montraient ce dont il était capable.

Finalement, il a réussi à décrocher un poste. Son employeur a vu son potentiel, sa détermination, et surtout ses compétences.