Temps de lecture estimé : 2 minutes

Qui a eu cette idée folle un jour d’inventer l’open space ? Oui c’est un gain d’espace qui limite le montant des loyers payés par les entreprises, oui l’information a tendance à mieux circuler, blablabla. Mais c’est aussi la meilleure façon de miner la productivité de vos collaborateurs ! Trop de bruit au bureau… comment faire face ?

Disons-le, le but n’étant pas d’entendre les mouches voler toute la journée. Mais parfois, certains salariés ont besoin de concentration ! Tiens par exemple, Christine en face de vous, a-t-elle besoin de manger ses chips aux oignons (format XXL en passant) en plein après-midi ? Raconter ses querelles avec sa belle-mère dont tout le monde se fiche est-il un besoin vital pour Patrice ? Véronique, on le sait ton truc à toi c’est de « réfléchir à voix haute », alors sache-le : ça nous soûle ! Ah toi là-bas, oui toi au fond, comment est-ce possible d’entendre davantage les touches de ton clavier – que tu martèles à longueur de journée – que le discours de mon client en réunion visio ? Si pour vous aussi la coupe est pleine, voici quelques astuces pour contrer ces fauteurs de troubles.

Le dialogue par l’humour…

Cela fait à peine un mois que vous avez rejoint cette agence de com’ parisienne. Cela fait exactement un mois que votre voisin d’open space vous raconte sa vie du matin au soir. Difficile de trop l’ouvrir au départ, vous n’avez pas quitté la phase de séduction auprès de votre nouvelle entreprise (fichue période d’essai !). Et pourtant, votre boss pourrait bien se demander ce que vous faites de vos journées tant les dossiers s’empilent. Le problème donc, c’est Patrice. Comment lui dire, gentiment, de la boucler ? Tentez l’humour… « Si je pouvais être autant à l’écoute de mes clients que je le suis avec toi… je les perdrais peut-être un peu moins », et souriez. Calmez le jeu en vous englobant dans la conversation, « j’ai peur que l’on dérange tout le bureau avec nos conneries », en réalité ce sont les siennes mais ça passe mieux et vous feignez d’exprimer un minimum d’intérêt à son monologue.

Oubliez le dialogue, restez dans votre bulle

Si parler avec Christine gentiment pour lui dire de décaler sa (longue) pause chips ne fonctionne pas : place à l’étape 2. Les écouteurs d’abord, vous montrez très franchement que vous voulez être tranquille ! Si cela ne suffit pas, optez pour le casque anti-bruit. Oui vous récolterez la palme du collègue le moins sociable du bureau mais votre productivité est en jeu. Peut-être en aurez-vous marre de porter le casque toute la journée… dans ce cas partez en quête d’un endroit calme. Vous savez, cette salle de réunion utilisée une seule fois par semaine. Ces petites cabines acoustiques que nombre d’entreprises ont mis en place. Et s’il y en a 2 seulement pour 15 salariés, jouez des coudes !

Travaillez votre concentration

Ce sont mes collègues qui font un bruit monstre et c’est encore à moi de mieux gérer ma concentration ? Hélas, oui. Vous aurez beau tout essayer, « les cons ça ose tout, c’est même à ça qu’on les reconnaît », disait Michel Audiard. Quelques astuces pour libérer son esprit : fixer et examiner un objet neutre, comme votre tasse à café, pendant une minute ; entamez une série de dix inspirations et expirations profondes ; récitez un poème que vous connaissez par coeur dans votre tête ou une table de multiplication. L’objectif ? atteindre un état de flow – le paroxysme de la concentration. Et accessoirement, ne pas complètement péter une durite au bureau, pas très pro.

Fuyez le bureau pour du télétravail !

Voilà la dernière option possible. Vous avez tout tenté avec ces collègues parasites. Le dialogue n’a pas fonctionné, les salles calmes sont toujours prises, et vous ne supportez plus porter un casque du matin au soir… Il est temps de fuir ! Il ne s’agit pas de quitter l’entreprise, du moins pas dans un premier temps. D’abord, réclamez davantage de télétravail, à condition évidemment d’être plus serein chez soi – sera-ce vraiment bénéfique de troquer le brouhaha de l’open space pour les disputes conjugales de vos voisins de palier ? Bref, peaufinez vos arguments et parvenez à convaincre votre manager que vous serez bien plus productif à travailler au calme depuis chez vous.

GEOFFREY WETZEL