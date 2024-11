Temps de lecture estimé : 1 minute

L’ancien ministre Yves Jégo et défenseur de la production française lance une lettre d’information dédiée.

Une annonce forte qui est intervenue concomitamment au salon MIFEXPO.



Pourquoi cette nouvelle aventure entrepreneuriale et médiatique ?

Le « Made in France » ne disposait pas jusqu’alors de support médiatique dédié. Pour défendre l’industrie française, le savoir-faire, les métiers… Face à la nouvelle conjoncture, il est fondamental de continuer à marteler notre message auprès du grand public. Cette lettre est aussi bien un acte de foi qu’un geste militant. J’emploie évidemment ce terme dans son acception la plus noble. Ce nouveau média indépendant portera exclusivement la voix de ceux qui produisent dans nos territoires.

Que pourra-t-on lire chaque semaine dans La Lettre du Made in France ?

Il y aura un contenu important, entre quatre et six pages. Nous préparerons cela avec Pierre Dumazeau, rédacteur en chef. Il y aura à la fois des brèves synthétiques, des informations exclusives sur l’écosystème du Made in France. Sans oublier – évidemment – des coups de cœur et coups de gueule… Je signerai pour ma part un éditorial hebdomadaire.

Nous sommes au cœur d’une période de turbulence pour la production française. Votre média est-il un antidote à la sinistrose ?



Notre pays doit en effet se souvenir qu’il ne peut pas uniquement se distinguer dans le secteur tertiaire, celui des services. La France des ateliers, des fermes et des usines, en bref la France de tous ceux qui produisent, elle est là. Et nous devons la défendre. À une époque où la mondialisation de l’économie menace d’effacer nos spécificités locales le Made in France n’est pas une simple expression apposée sur un produit. C’est un acte de résistance.