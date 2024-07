Temps de lecture estimé : 2 minutes

Il y a du progrès sur les Jeux paralympiques. Que ce soit dans l’intérêt qu’ils suscitent, dans le traitement que les médias et l’organisation leur réservent ou encore sur bien d’autres aspects. Petit état des lieux de ce qui est similaire entre les Jeux olympiques et paralympiques Parce qu’elle est là, la vraie inclusion !

1

France Télévisions et sa diffusion « nonstop» des Jeux para

La question ne se pose pas pour les Jeux olympiques. Évidemment qu’ils seront diffusés en intégralité et en live sur les canaux de France Télévisions. Mais pour la première fois cette année, ce sera aussi le cas pour les Jeux paralympiques. « Tous les sports seront captés et diffusés », peut-on d’ailleurs lire sur le programme officiel du groupe. Et dans le détail, France Télé prévoit 300 heures de direct sur le Web, ainsi qu’une « exposition exceptionnelle » assurée 24 heures sur 24 en alternance sur France 2 et France 3. Enfin !

2

L’intérêt des téléspectateurs

Quand l’offre rencontre sa demande, tout est tellement plus simple… Selon l’Arcom, 60 % des Français prévoiraient de suivre les Jeux paralympiques à la télé. C’est seulement 7 points de pourcentage de moins que pour les Jeux olympiques.

Le plan de diffusion de France Télévisions devrait ainsi trouver son public.

3

Les arènes de classe mondiale

Quel est le point commun entre les épreuves de beach-volley et celles de cécifoot ? Les deux se tiendront dans la même arène privilégiée, en plein coeur du Champ-de-Mars et au pied de la tour Eiffel. Pour beaucoup d’autres épreuves, les emplacements les plus prestigieux accueilleront à la fois des athlètes olympiques et paralympiques.

4

Le logement

En parlant d’accueil, tous les athlètes seront logés à la même enseigne, au village olympique de Bobigny (93). Créé spécialement pour les Jeux, cet écrin, lové en plein coeur de l’Île-de-France, est intégralement accessible aux personnes en situation de handicap. Un bel héritage pour la région !

5

Les primes de médailles

« Logés à la même enseigne » vous dites ? Ce sera aussi le cas pour les primes de médailles. Plusieurs délégations ont fait le choix d’offrir la même récompense à tous leurs athlètes, qu’ils soient paralympiques ou olympiques. En France, c’est le cas depuis 2008, mais pour le Canada par exemple, 2024 sera la première édition placée sous le signe de l’égalité. Les lignes bougent.

6

Le nombre de délégations attendues

Les JOP 2024 doivent être une fête. Et dans ce contexte, plus on est, mieux c’est ! Alors pour cette édition 2024 des Jeux paralympiques, on attend 182 délégations. C’est presque autant que pour les Jeux olympiques, qui rassemblent 206 délégations. Tous les pays qui participeront aux Jeux paralympiques se disputeront 549 épreuves sur onze jours de compétition.

7

Le traitement médiatique qu’en fera votre fidèle magazine ÉcoRéseau Business

Chez nous, à ÉcoRéseau Business, on met l’accent sur l’inclusion. Et si l’on peut en être un acteur – même à notre humble échelle – c’est encore mieux. C’est pourquoi nous nous engageons à traiter avec le même sérieux éditorial, les Jeux olympiques et les paralympiques. Parole d’optimistes !

TANGUY PATOUX