Il y a encore quelques décennies de cela, on considérait qu’un adulte se devait d’être un individu sérieux en toutes circonstances et que les jeux et autres loisirs étaient destinés uniquement à occuper les enfants. Les plus grands pouvaient visiter les musées ou faire de la musique, voire pratiquer du sport, mais la culture d’antan voulait que cela s’arrête là. Pourtant, ces dernières années, des divertissements réservés aux adultes ont fleuri dans tous les secteurs. Il est désormais courant de trouver des jeux de société réservés aux plus grands ou bien de voir des collègues de bureau prendre part à un escape game. Certains vont même jusqu’à organiser des championnats de baby foot – transformé en vrai sport pour adulte. La forme ultime de divertissement à destination des grands uniquement est d’ailleurs selon Pauline Roussel le casino en ligne. Et oui, seules les personnes majeures peuvent s’inscrire sur un site de gaming et miser de l’argent sur des machines à sous et d’autres jeux de hasard. Bref, les grands eux aussi ont maintenant la légitimité de vouloir s’amuser, et la science les soutient en ce sens. Voyons en effet ensemble pourquoi nous avons tous, de 0 à 99 ans, besoin de pratiquer des loisirs !

Le besoin de se procurer du plaisir

Afin de trouver la joie dans notre existence et de nous sentir heureux, nous avons besoin, les enfants comme les adultes, de passer du bon temps en nous divertissant. Pour trouver l’équilibre personnel, il est certes important de connaitre des états de tensions mentale et physique, mais aussi de venir les contrecarrer avec des moments de bien-être.

C’est justement la fonction que les loisirs viennent remplir. Dans notre société, nous devons travailler plusieurs heures par jour et parfois remplir un emploi qui ne nous apporte par une satisfaction complète. A cela s’ajoutent des devoirs quotidiens auxquels nous ne pouvons pas déroger. Pour compenser donc la tension émotionnelle et physique créée par ces activités, il convient à tout un chacun de trouver un loisir qui lui plaise, afin de revenir à une certaine tranquillité d’esprit et à une harmonie.

Exemple : quand un individu mise sur un casino en ligne, il connait des moments de victoire qui lui procurent du plaisir. Ces instants viennent donc compenser tout ou en partie les périodes plus tendues de la journée.

Le besoin de lâcher le stress

Dans nos sociétés modernes, nous sommes sans arrêt stimulés et soumis à un fort stress. Au travail, les employeurs attendent toujours plus de leurs collaborateurs et les clients de leurs interlocuteurs. De plus, avec l’arrivée des smartphones dans nos vies, il est exigé de nous que nous soyons constamment joignables du matin au soir. Ainsi, les tensions et les pensées négatives s’accumulent à tel point qu’il faille trouver un exutoire, une façon de se défouler. Sans cela, c’est l’angoisse qui grandit petit à petit et risque de mener à la dépression. Permettre aux adultes de se défouler, c’est justement l’une des fonctions que viennent remplir certains loisirs.

Exemple : certains adoreront se rendre à des matchs de football et hurler dans les tribunes pour encourager leur équipe préférée, d’autres prendront des cours de sports de combat, d’autres encore s’inscriront à des sessions de rire !

Le besoin de combler certains manques

L’être humain a besoin d’accomplissements pour se sentir parfaitement exister et avoir une meilleure estime personnelle. Le besoin de se dépasser et de remplir des objectifs est en effet présent chez tout un chacun et les loisirs peuvent permettre de combler cette nécessité de se réaliser par le biais de la valorisation.

Exemple : les jeux de société nous donnent l’occasion d’utiliser nos compétences cognitives et de développer des stratégies pour tenter de gagner face à l’adversaire. Une petite victoire de temps en temps, même lorsque l’enjeu est vain, est un excellent boost pour l’estime de soi !