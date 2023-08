Temps de lecture estimé : 2 minutes

Les jeunes ont une vision très différente de leurs aînés en ce qui concerne comment mener leur vie. Pour plusieurs, l’idée de trouver un emploi stable, d’acheter une maison et de s’établir dans le quartier où elle se situe pour toute leur vie est simplement insensée. Au travail, ils veulent bâtir incessamment et demeurer dans le mouvement, ce qui les conduira d’une ville à une autre fréquemment. Il existe une solution à ce mode de vie, et elle se nomme le coliving.

C’est quoi le coliving ?

Le coliving est un modèle de cohabitation. Ce sont des logements dans lesquels plusieurs personnes vivent ensemble en partageant des espaces de vie tels que la cuisine, le salon, ainsi que la salle de bain (dans certains cas seulement). Tous possèdent leur propre chambre ou même un appartement en entier. Ce sont les espaces communs qui différencient le coliving, car ils sont conçus pour encourager les interactions sociales entre les résidents. Aussi, de nombreuses activités y sont organisées, afin que ceux qui y résident puissent partager de nombreux moments ensemble. Le coliving est surtout présent dans les grandes villes et agglomérations comme Paris et l’Île-de-France, voici donc quelques résidences sur Paris où on peut vivre en coliving : https://hife-coliving.fr/residences/paris.

Pourquoi les jeunes actifs choisissent-ils le coliving ?

Pour la nouvelle génération touche-à-tout, le coliving est devenu un mode de vie. En premier lieu, cela leur apporte la possibilité de vivre de nouvelles expériences, en découvrant différentes villes sur le territoire national (le passage à Paris est d’ailleurs de plus en plus souvent incontournable). C’est aussi là qu’ils peuvent faire de nombreuses rencontres professionnelles et personnelles, ce qui leur permettra de faire croître le bassin de personnes à qui ils pourront faire appel dans toute situation, par la suite. En effet, la création des liens sociaux en coliving tend à créer un soutien commun entre chaque individu qui s’y rencontre, et ce, pour le reste de leur vie.

Pour un grand nombre d’entre eux, la qualité principale du coliving est sa flexibilité. Comme il est possible de rester dans une de ces résidences pour une nuit, une semaine, un mois ou même plusieurs, ils peuvent tenter l’expérience d’une localité et continuer leur chemin si elle ne leur plaît pas, où s’y établir pour une période de temps, s’ils ont envie de mieux la découvrir. Pour les jeunes professionnels qui travaillent sur des projets divers, c’est aussi une manière de rester à proximité de collaborateurs, le temps nécessaire pour compléter une partie nécessitant d’être ensemble au même endroit.

Un choix financier abordable

Lorsque l’on veut s’établir dans un secteur donné comme l’Île-de-France et que l’on ne possède pas encore suffisamment d’expérience, il est nécessaire de trouver des solutions abordables. Au vu des difficultés de logement auxquelles font face les jeunes, le coliving est une option qui coûte beaucoup moins cher aux jeunes professionnels, mais c’est tout aussi vrai pour les étudiants. En effet, grâce à la possibilité de partager les espaces de vie avec d’autres personnes qu’offre le coliving, le prix de leur chambre ou appartement est réduit, alors qu’ils bénéficient d’un plus grand nombre de services.