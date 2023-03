EcoRéseau Business

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Il n’y a rien de plus énervant que des bugs et glitches qui s’invitent au cours d’une partie de jeu vidéo. La frustration naît et l’envie de continuer le jeu commence à s’estomper.

Qu’est-ce qui est à l’origine de ces dysfonctionnements ? Quelles dispositions prendre avec son PC pour avoir une meilleure expérience de jeu ?

Causes des dysfonctionnements

Imaginons un gamer en train de jouer au jeu FIFA 14 sur son ordinateur et subitement, il voit tous les joueurs sur le terrain avec des mains géantes. Ou alors, un autre qui joue à Hitman 2 et se rend compte que l’Agent 47 se met à abattre ses cibles en utilisant une mallette. Ces glitches, listés par CyberGhost, ont effectivement existé et en ont fait parlé plus d’un dans la communauté des gamers.

D’où proviennent ces erreurs ? Étant donné que ce sont les développeurs (des êtres humains) qui conçoivent ces logiciels de jeu, il peut arriver que des erreurs de code se glissent involontairement dans la programmation.

Dans d’autres cas, l’appareil du joueur peut être attaqué par un virus informatique qui cause des bugs. Certains logiciels malveillants fonctionnent en falsifiant les différents programmes présents dans l’ordinateur du joueur.

L’équipement informatique peut aussi être la cause des bugs. Cela arrive par exemple si l’appareil du gamer n’est pas assez puissant, ne dispose pas d’une bonne carte graphique, ou encore n’est pas connecté à un réseau internet stable.

Les précautions à prendre pour passer de bons moments

Pour profiter pleinement de son jeu vidéo, le gamer doit prendre certaines dispositions.

Vérifier sa carte graphique

La carte graphique du PC doit être compatible avec la carte mère. NVIDIA et AMD sont les deux principaux fabricants de ce composant. Ce guide de LDLC donne plus d’informations sur le type de carte graphique adaptée aux longues sessions de gaming. Il faudra compter au moins €450 pour une carte haut de gamme comme la KFA2 GeForce RTX 3060 Ti Plus.

Vérifier sa connexion internet

Le débit de connexion doit être d’au moins de 15 Mbps pouer jouer confortablement. La vitesse de téléchargement est un élément essentiel, surtout si le joueur utilise une solution de streaming de type cloud. Pour cela, le réseau internet doit être fluide et sans interférence.

Disposer d’une large bande passante

Le MagIT définit la bande passante comme « la plage de fréquences utilisée par un signal électronique sur un moyen de transmission donné ». Afin de l’optimiser, le jeu doit être le seul programme qui tourne sur l’ordinateur pendant une session.

Tout gros téléchargement doit être interrompu pour laisser une bande passante suffisante. Il faut aussi réduire le nombre d’appareils connectés au réseau pour optimiser la vitesse de connexion.

Les bugs feront toujours partie des jeux vidéo. Ils peuvent être occasionnés par l’erreur humaine ou par les appareils du joueur. C’est à ce dernier de prendre toutes les mesures qui s’imposent, comme avoir une carte graphique compatible avec son PC connecté à un réseau rapide, pour profiter pleinement du jeu.