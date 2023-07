Temps de lecture estimé : 2 minutes

D’après une étude, environ 10 % des jeux vidéo sont inspirés de chefs-d’œuvre cinématographiques. D’habitude, ce sont les films qui s’inspirent ou se basent sur certains aspects des jeux célèbres. Cependant, il existe bel et bien des titres qui vous permettent de passer du grand au petit écran pour contrôler votre personnage de film favori. Découvrez quelques-uns à travers ce dossier.

Les jeux inspirés de La Terre du Milieu

Les célèbres trilogies cinématographiques Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit ont énormément inspiré les jeux vidéo, car ils permettent aux fans d’incarner des héros comme Gandalf, Frodon Sacquet ou encore Légolas. L’univers de J.R.R Tolkien fascine, tant sur le grand écran que dans les titres sur consoles et PC. Il faut savoir que certains jeux vidéo inspirés de La Terre du Milieu existaient avant la sortie des premiers films, mais sans grands succès. Le premier ayant commencé à marquer les esprits est The Lord of the Rings : The Fellowship of the Ring lancé sur PS2, Xbox, Game Boy Advance et PC en 2002.

La Terre du Milieu : L’ombre du Mordor est l’un des derniers meilleurs titres en dates dédiés à cet univers. Il est disponible sur Xbox One et 360, PS3, PS4, Linux et PC. L’ambiance très sombre s’apparente à celle de titres comme The Witcher ou Assassin’s Creed. Les effets sonores et les graphismes sont excellents permettent une immersion totale dans la Comté avec des mises à feu et à sang des camps ennemis.



Les jeux de casino

De nombreux jeux de casino s’inspirent de films célèbres. Sur le casino en ligne Casino777 par exemple, des machines à sous sont disponibles sur le thème de films d’horreur comme The Phantom of the Opera ou encore Paranormal Activity.

Ce dernier a rencontré énormément de succès et propose plusieurs suites. Le jeu du même nom est à l’image du film. Il retrace justement son histoire avec une bande-son et des graphismes adaptés. Il s’agit d’un modèle à 5 rouleaux, 3 rangées et 243 lignes de gains avec des symboles wilds, des expanding wilds et 3 modes différents de free spins.

Parmi les jeux de casino les plus « in » du moment se trouve aussi Terminator 2, une machine à sous sortie en 2021. Elle s’inspire évidemment du film éponyme de science-fiction en retraçant quelques scènes cultes. Ce jeu de Microgaming est à 5 rouleaux.

Le jeu Blair Witch

Le public est friand de films et de jeux d’horreur. Les titres comme Resident Evil ou Silent Hill ont donné vie à des œuvres cinématographiques, mais dans le cas de Blair Witch, le jeu est arrivé suite au succès du film d’épouvante. Il s’agit de Blair Witch Volume I : Rustin Parr. Avec une histoire qui se déroule en 1941, il permet au joueur d’incarner une enquêtrice et de revenir sur les origines de la sorcière de la forêt de Blair. L’affaire implique la disparition d’enfants via des rituels mystiques.

De nombreux jeux vidéo inspirés de films reprennent les codes cinématographiques en termes de narration (personnages, situation, scénario, etc.), mais aussi du côté visuel (plans et direction artistique). C’est par exemple le cas de jeux célèbres comme la série Call of Duty ou les différents Battlefield qui offrent un rendu cinématographique aux gamers.