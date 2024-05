Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le salon SIEC se déroulera les 22 et 23 mai à la Porte de Versailles à Paris. ÉcoRéseau Business est partenaire.



Christophe Noël est délégué général de la FACT (Fédération des Acteurs du Commerce dans les Territoires) et répond à nos questions.



Quelle est l’actualité de votre fédération ?

La FACT poursuit sa mue, engagée lors de son changement de nom en septembre 2022 : de représentants de la filière des centres commerciaux, nous sommes devenus les porte-paroles de l’immobilier commercial en général, et des bailleurs en particulier. L’élargissement des publics au sein du SIEC en est une illustration : nous cherchons à faire venir sur le salon plus de représentants des collectivités, ainsi que des bailleurs de centre-ville, ce qu’illustre, entre autres, la remise des Trophées FACT / Action Cœur de Ville en partenariat avec l’ANCT, ou la tenue du congrès du CMCV (Club des Managers de Centre-Ville) au sein du salon, le tout le 23 mai.

Pouvez-vous nous partager une actualité intéressante ?

Après la loi Industrie Verte en 2023, qui comporte une profonde réforme d’un outil d’urbanisme appelé « Projet Partenarial d’Aménagement », visant à faciliter la réalisation de projets mixtes sur des fonciers déjà artificialisés, notre filière attend la future Loi de Simplification promise par le gouvernement avec beaucoup d’attention, pour aller plus loin et plus vite afin de permettre la transformation de la ville.

Après de longues années, pendant lesquelles les porteurs de projets ont vu s’accumuler les obstacles juridiques et règlementaires, au risque de figer le commerce et plus généralement la ville et ses périphéries dans leur forme actuelle, assurément perfectible, il semble que les pouvoirs publics aient donc enfin pris conscience de l’impérative simplification nécessaire pour repenser la façon dont sera construite la ville de demain : plus mixte, plus dense, et bien sûr plus durable et plus sobre en consommation de foncier.

« Sites Commerciaux TransformationS » est la thématique retenue de l’édition 24 du Siec : comment cela se traduit-il au sein de votre fédération ?

Le rôle de la FACT est d’accompagner ses adhérents, principalement des gestionnaires ou propriétaires de sites commerciaux, dans les défis de cette transformation de leurs actifs, et de faire entendre leur voix auprès des décideurs et du législateur. C’est dire comme la thématique du SIEC fait écho à nos préoccupations quotidiennes ! Comment mieux accueillir la mixité des usages et des fonctions ? Comment répondre aux mutations des modes de consommation et aux impératifs que nous dictent les défis environnementaux ? Comment faire en sorte que les règlementations environnementales ne soient pas que coercitives, mais aussi incitatives ? Autant de thèmes qui occuperont les adhérents de la FACT et notre modeste équipe pour de nombreuses années !