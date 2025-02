Temps de lecture estimé : 2 minutes

Qu’offre l’automatisation aux PME ? Par Yves Cazard, président directeur général de Forx

TRIBUNE. L’automatisation offre aux PME françaises une opportunité précieuse d’améliorer leur efficacité et leur compétitivité. En intégrant des technologies automatisées, ces entreprises peuvent optimiser leurs processus, réduire les coûts opérationnels et libérer du temps pour se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. De plus, l’automatisation permet de minimiser les erreurs humaines et d’assurer une meilleure qualité des produits et services. Dans un contexte économique en constante évolution, investir dans l’automatisation peut être un levier stratégique pour les PME françaises, leur permettant de rester compétitives sur le marché national et international.

Selon une étude de l’Insee d’octobre 2024, 81 % des entreprises françaises recourent à des sous-traitants européens, suivis par la Chine (17 %) et l’Afrique (15 %).

Les PME françaises à l’épreuve de la mondialisation

Les PME industrielles françaises font face à des défis significatifs dans un contexte mondialisé. Les pays de l’Est, avec leurs coûts de production réduits et des salaires bien inférieurs à ceux de la France, exercent une pression concurrentielle intense. Cette situation met en péril les entreprises françaises, notamment celles opérant dans des secteurs de niche, qui sont particulièrement sensibles aux avancées technologiques et aux variations du marché. En outre, l’accès au financement demeure un obstacle majeur, les banques hésitent souvent à soutenir des projets perçus comme risqués.

Pour réussir l’automatisation, il est indispensable de mettre en place une stratégie bien définie. Les PME doivent identifier les processus répétitifs et à faible valeur ajoutée. Ensuite, elles se fixent des objectifs clairs tels que l’amélioration de la productivité, la réduction des coûts ou l’accès à de nouveaux marchés. La formation des employés est également essentielle pour faciliter cette transition. En préparant les équipes aux évolutions technologiques et en les formant aux nouvelles compétences, les PME surmonteront les résistances au changement.

Automatisation réussie : les secrets des champions

Investir régulièrement dans l’automatisation peut être très bénéfique. Réinjecter les profits générés dans des projets plus ambitieux peut accélérer la croissance. Pour les PME avec une trésorerie limitée, des solutions de location de matériel ou d’équipements peuvent être envisagées. Cela permet de répartir les coûts et de préserver la liquidité tout en accédant à des technologies avancées.

L’automatisation est indispensable pour les petites et moyennes entreprises industrielles françaises afin de prospérer dans un marché mondialisé. Cependant, cette transformation nécessite une stratégie claire pour trouver un modèle économique viable et assurer la croissance de l’entreprise. Une formation adéquate des salariés est également cruciale. En relevant ces défis, les PME peuvent tirer pleinement parti des avantages de l’automatisation et renforcer leur compétitivité sur le marché mondial.