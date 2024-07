Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Vacances bas-carbone ⸱ Des outils et plates-formes nous facilitent l’organisation de séjours écotouristiques, que ce soit pour réserver un hébergement labellisé, établir des itinéraires de transports doux ou découvrir des activités nature. Des solutions qui nous permettent de voyager l’esprit libre et de vivre ses vacances dans le respect de la planète. Le moteur de recherche Hourrail nous aide à réserver des billets de train à petits prix en Europe. Objectif : n’utiliser ni avion ni voiture pour nos vacances. Avantages : Hourrail prend en compte les différentes connexions entre les trains et nous propose même de faire des pauses dans les villes traversées. Autre application mobile AllTrails, elle répertorie des millions d’itinéraires de randonnée à travers le monde et notamment 35 000 sentiers.

Bienfaits du sport en entreprise ⸱ Selon une étude de l’association Kolabee l’entreprise reste réfractaire à la mise en place d’activités sportives en son sein. Sur les 27 millions d’actifs, seuls 2,5 millions pratiquent du sport en entreprise. Et selon un baromètre du Medef seuls 13 % des dirigeants disent avoir mis en place des aménagements sportifs pour les salariés. Le frein, c’est le coût financier de l’installation de douches ou la réorganisation des locaux. Pourtant, 93 % des salariés expriment le désir de pratiquer le sport. En plus du bien-être individuel, le sport en entreprise permet de créer une meilleure ambiance de travail, favorise la cohésion et améliore l’image de marque. Selon une étude OpinionWay, les salariés qui pratiquent du sport régulièrement sont deux fois moins malades et ils sont six fois moins absents.

Danemark : taxe sur l’élevage ⸱ En 2030, le Danemark mettra en place une taxe carbone sur l’élevage, responsable d’émissions de gaz à effet de serre qui causent le réchauffement de la planète. Il faudra compter 16 euros par tonne de CO 2 émise à partir de 2030, puis 40 euros à partir de 2035. L’agriculture accapare les deux tiers du territoire du pays et elle est responsable de 30 % des émissions de gaz à effet de serre. Cette décision est née d’un accord, un compromis entre les représentants des agriculteurs et les défenseurs de l’environnement est historique et une première dans le monde. Elle prévoit aussi un fonds de 40 milliards de couronnes danoises pour transformer des terres agricoles en forêts, restaurer des zones humides et réduire les rejets d’azote liés à l’agriculture.

Diesel sous contrôle ⸱ Le Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules, hébergé par la CEE-ONU, une plate-forme mondiale responsable des cadres réglementaires concernant la sécurité et la performance environnementale des véhicules a introduit une procédure d’essai plus robuste pour mesurer les émissions de particules d’échappement pour tous les véhicules légers à moteur diesel. La nouvelle méthode, plus rigoureuse est réalisée à l’aide d’un instrument de comptage des particules qui fournit une évaluation plus précise des émissions de gaz d’échappement.

crédits : shutterstock