Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

2030 : vers une révolution énergétique ! • Selon le nouveau World Energy Outlook 2023 de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), d’ici à 2030, les technologies d’énergie propre joueront un rôle beaucoup plus important qu’aujourd’hui. Cela comprendra près de 10 fois plus de voitures électriques sur les routes dans le monde, la part des énergies renouvelables dans le mix électrique mondial avoisinera les 50 %, contre environ 30 % aujourd’hui. Les pompes à chaleur et autres systèmes de chauffage électrique se vendront mieux que les chaudières à combustibles fossiles et il y aura trois fois plus d’investissements dans de nouveaux projets éoliens offshore que dans de nouvelles centrales électriques au charbon et au gaz.

Réduire l’usage des pesticides • Le gouvernement vient de présenter une nouvelle stratégie qui vise à réduire de moitié l’usage des pesticides à l’horizon 2030 par rapport à la période 2015-2017. En plus des 250 millions d’euros déjà prévus à cet effet dans le projet de loi de finances 2024, de nouveaux crédits doivent être annoncés. Les agriculteurs, des scientifiques et des associations ont désormais jusqu’au 30 novembre pour faire part de leurs remarques sur le texte de loi. La chasse aux pesticides se poursuit.

Malbouffe et matraquage publicitaire • Experts en santé publique, scientifiques, associations de consommateurs, représentantes de parents d’élèves viennent de s’allier à l’association Foodwatch pour exiger la fin du marketing et de la publicité qui ciblent les enfants pour les aliments trop gras, trop sucrés, trop salés. Dans une tribune publiée par Le Monde le 28 octobre, les signataires dénoncent une situation qui n’est plus tenable : 17 % des enfants et adolescents sont en surpoids ou en situation d’obésité et 50 à 70 % d’entre eux le resteront à l’âge adulte. « Or, surpoids et obésité augmentent les risques de maladies cardio-vasculaires, de diabète de type 2, de syndrome du foie gras et même les risques de cancer. Un enfant sur six est un futur malade, c’est presque écrit…

Un lourd tribut pour la vérité • Selon l’Unesco, au moins 88 journalistes ont été tués en 2022 alors qu’ils ne faisaient que leur travail. 363 autres ont été emprisonnés, soit une augmentation de 20 % par rapport à 2021. Et certains font aussi l’objet de poursuites abusives, sur la base de lois mal définies relatives à la diffamation, la lutte contre le terrorisme et la cybersécurité. En forçant les autorités à rendre des comptes, les journalistes jouent un rôle essentiel dans la société. Cette position les expose à des attaques, à une détention illégale ou même à un assassinat. Le conflit au Proche-Orient fait payer un lourd tribut aux journalistes mais la majorité des journalistes tués ne sont pas correspondants de guerre : ils travaillent dans des pays en paix, où ils mènent l’enquête sur des affaires de corruption, de trafic ou de violations des droits humains et sur des questions environnementales.

crédits : shutterstock