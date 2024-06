Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Carte des festivals écolos • Avec l’aide de ses lecteurs, le média Vert a compilé les festivals engagés sur l’écologie organisés en France cet été. Rappelons que ces événements festifs ne sont pas sans conséquence sur le climat et la biodiversité. Transport du public, boissons et aliments consommés, équipements énergivores, déchets engendrés par ces festivals peuvent devenir des machines à polluer ! Conscients de leur impact, des organisateurs tentent à leur échelle de repenser ces événements et de réinventer leurs pratiques. Cette carte a répertorié les festivals qui vont plus loin que la seule réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre et qui proposent une véritable programmation autour de sujets environnementaux. En cela, ils participent à la sensibilisation de leur public à travers la diffusion d’un mode de vie plus respectueux du climat et du vivant.

CNC : un référentiel responsable • Après avoir rendu obligatoire la tenue d’un bilan carbone sur les tournages, le Centre national du cinéma (CNC) vient d’annoncer la création d’une norme de production cinématographique, audiovisuelle et publicitaire responsable. Celle-ci pourrait à terme conditionner les aides. Ce référentiel de production responsable, sous la forme d’une nouvelle norme « Afnor Spec 2308 » est un outil au service de la transition écologique du secteur. Ainsi, les professionnels pourront analyser l’impact de leur production pas seulement sous l’aspect des émissions de CO 2 , mais sur des critères plus larges tels que la gouvernance, l’énergie, la mobilité, les achats responsables, la gestion des déchets, la sobriété numérique, la biodiversité, le bien-être animal, les questions de parité et la formation du personnel.

Les plages les plus polluées • A l’approche de la saison estivale, la question de la qualité des eaux de baignade sur les plages se pose avec vivacité. Une étude réalisée par l’association Eau et Rivières de Bretagne (ERB) a classé les plages françaises en fonction de leur niveau de pollution. La pollution des plages françaises est le résultat de divers facteurs, notamment l’assainissement insuffisant, l’élevage intensif et les activités industrielles. Selon cette étude, 37 % de ces plages sont « recommandées » pour la baignade, tandis que 41 % sont considérées comme « peu risquées ». Cependant, 17 % sont « déconseillées » et 5 % sont même classées comme « à éviter » ! L’association propose des mesures intéressantes pour améliorer la qualité des eaux de baignade, incluant une meilleure gestion des eaux usées et la surveillance de la qualité de l’eau.

Colombie : interdiction des corridas • Bogota, vient de rejoindre la liste des pays sud-américains qui interdisent la corrida tels que le Brésil, le Chili, l’Argentine, l’Uruguay et le Guatemala. Les députés colombiens ont voté l’interdiction des spectacles tauromachiques à partir de 2027. Pendant cette période transitoire de trois ans, l’État se devra de garantir des emplois alternatifs aux personnes qui dépendent directement ou indirectement de la tauromachie et adapter les arènes du pays à des activités sportives et culturelles. Actuellement, seuls sept pays dans le monde : le Pérou, le Mexique, l’Équateur, le Venezuela, le Portugal, l’Espagne et la France maintiennent encore cette tradition contestée et sujet à débat.

crédits : shutterstock