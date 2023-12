Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

E spèces marines et côtières protégés • Le littoral français est un trésor inestimable de biodiversité. Il abrite une variété d’espèces marines qui dépendent de ces habitats fragiles pour leur survie. C-monspot est une plate-forme qui vise à sensibiliser les usagers du littoral à une coexistence harmonieuse avec la faune côtière. Aux passionnés de sports nautiques, randonneurs pédestres ou équestres, pêcheurs à pied, ou plaisanciers, elle leur offre des précieuses informations sur les espèces d’oiseaux et de phoques que l’on peut rencontrer sur les côtes françaises. Une cartographie interactive permet aussi à chaque usager d’accéder à l’information concernant ses lieux de pratiques. Cette fonctionnalité délivre des détails précis sur les espèces présentes et les bonnes pratiques à adopter.

Des cadeaux pour un Noël écologique • L’Agence de la transition écologique (ADEME) nous propose des idées pour choisir des cadeaux plus écologiques et solidaires en conservant la magie de Noël. Chaque année, plus de 300 millions de cadeaux sont offerts à Noël. Le site de l’ADEME nous livre des conseils pour être sûr de faire plaisir sans alourdir la hotte du Père Noël et la facture environnementale. D’abord, offrir des cadeaux de seconde main, c’est un bon moyen de limiter les dépenses en favorisant la seconde vie des objets. On doit privilégier les jouets sans piles et les doudous lavables en coton bio. Choisir aussi le cadeau fait main, des chocolats issus du commerce équitable, un voyage à nos proches en train ou un lombricomposteur pour composter facilement dans le jardin, sur le balcon ou dans la cuisine, les déchets organiques et réduire nos poubelles d’environ 40 kg par an. Nous pouvons opter pour des cadeaux dématérialisés comme des cours de couture ou de bricolage pour devenir plus doué de ses mains et fabriquer ou réparer soi-même les objets du quotidien. Pourquoi ne pas offrir aussi des spectacles et des abonnements presse.

Orbisk antigaspi • Chaque année en France, près de 10 millions de tonnes de nourriture finissent à la poubelle. Par exemple, en moyenne, un hôtel jette 80 kg de nourriture par jour et un restaurant de cuisine collective, entre 50 et 75 kg ! Pour lutter contre ce gaspillage, la start-up hollandaise Orbisk propose une solution innovante qui commence à se déployer dans l’hexagone, à travers des chaînes hôtelières. Cette démarche antigaspi fait appel à une technologie innovante basée sur l’IA. Aider l’hôtellerie et la restauration à constater le volume de ses biodéchets, monter des plans d’actions pour les réduire, et de diminuer son empreinte carbone. Le système, relié à un moniteur doté d’un appareil photo avec technologie de reconnaissance d’images, permet d’identifier le contenu jeté des assiettes, plateaux, casseroles en cuisine, de reconnaître les ingrédients, leur quantité et à quel moment de la journée ils sont mis à la poubelle. Ces analyses permettent à l’utilisateur de constater le volume de tels ou tels produits jetés, afin de définir des plans d’actions pour réduire le gaspillage.

Pays riches et enfants pauvres ! • Selon un nouveau rapport publié par le Centre de recherche mondial du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), une forte augmentation de la pauvreté des enfants a été enregistrée dans 40 des pays les plus riches du monde entre 2014 et 2021. En dépit d’une diminution de la pauvreté de près de 8 % au cours de la période de sept ans, plus de 69 millions d’enfants vivaient encore dans des ménages en difficulté. Pour éradiquer cette pauvreté, les auteurs de l’étude incitent les gouvernements à étendre de toute urgence la protection sociale des enfants et veiller à ce que tous les gamins aient accès à des services de base de qualité, tels que la garde d’enfants et l’enseignement gratuit et adapter les mesures aux besoins des ménages monoparentaux.