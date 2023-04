EcoRéseau Business

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Les installations photovoltaïques n’ont jamais autant suscité l’engouement des Français qu’aujourd’hui. L’autoconsommation et la revente de l’électricité non consommée à EDF sont les principaux arguments en leur faveur. Elles donnent aux propriétaires la possibilité de produire l’énergie et de générer une rente régulière via la revente des éventuels surplus de consommation. Elles leur permettent ainsi d’économiser de l’argent à long terme. Les installations photovoltaïques représentent par conséquent un investissement particulièrement intéressant. De plus, elles permettent à leur propriétaire de s’inscrire dans la transition énergétique. Si vous êtes chef d’entreprise, découvrez en quoi les installations photovoltaïques sont une bonne option pour vous.

Le principe de fonctionnement des installations photovoltaïques

À la différence des installations thermiques qui permettent d’approvisionner en eau chaude sanitaire ou en chauffage un bâtiment, une centrale photovoltaïque génère de l’électricité. Elle est généralement constituée de trois composants majeurs, à savoir :

des panneaux installés en rangées et reliés entre eux (chacun est constitué de plusieurs cellules photovoltaïques monocristallines ou polycristallines à base de silicium),

un onduleur,

un compteur qui mesure la quantité du courant injecté dans le réseau.

On la place le plus souvent sur le toit pour une meilleure exposition à la lumière solaire. Vous pouvez également en installer une au sein de votre parking afin de l’optimiser, dans la mesure où ce dernier profite toute la journée d’un éclairage solaire. Il convient dans ce cas de miser sur l’ombrière photovoltaïque dont le rôle consiste à faire office d’abri pour vos véhicules tout en générant de l’électricité grâce aux rayons solaires. Dans tous les cas, la production se fait à partir des photons dans le rayonnement solaire. Ces particules vont dans un premier temps frapper les cellules qui constituent le panneau solaire et enclenchent l’effet photoélectrique.

Dès lors, ils transmettent leur énergie aux électrons du panneau qui, à leur tour, se déplacent et créent un courant électrique continu. L’onduleur solaire prend ensuite le relais en transformant ce dernier en courant alternatif. Relié lui-même au compteur électrique, il injecte ce dernier au sein du bâtiment afin que ce dernier puisse en profiter. Il faut savoir qu’une installation photovoltaïque est raccordée au réseau commun de distribution. Cela permet au propriétaire d’y injecter ou d’y prélever de l’électricité quand il en a besoin. La production est qualifiée d’intermittente puisqu’elle dépend des conditions d’ensoleillement.

Une fois en place, l’installation photovoltaïque permet à votre structure de jouer la carte de l’autoconsommation avec une vente du surplus. En d’autres termes, vous consommez en priorité l’électricité que vous produisez sur place. Celle qui ne vous est d’aucune utilité peut être vendue à EDF, dans le cadre d’un contrat d’achat. Ce surplus sera injecté sur le réseau Obligation d’Achat et vous permettra bien entendu de générer des revenus complémentaires. Vous pouvez également faire le choix de vendre au même fournisseur d’énergie toute l’électricité que vous produisez.

Comment choisir le meilleur système photovoltaïque pour votre entreprise ?

Avant d’investir dans une installation photovoltaïque, il en va de votre intérêt de soumettre votre bâtiment d’entreprise à un bilan solaire. Ce diagnostic vous permet d’évaluer aussi bien ses spécificités que son profil énergétique et, in fine, la faisabilité de votre projet d’autoconsommation électrique. En ayant connaissance de ces précieuses informations, vous pouvez choisir le kit le mieux adapté. Il vous est aussi possible de les obtenir en effectuant une simulation photovoltaïque en ligne. Quoi qu’il en soit, le choix de la bonne centrale photovoltaïque se fait en fonction des appareils que vous souhaitez alimenter.

Nous pouvons ajouter à cela la localisation géographique de votre structure, la période et la durée d’utilisation de l’installation et l’exposition que vous réservez aux panneaux. Votre budget doit aussi entrer en ligne de compte. Toutefois, EDF estime entre 20 et 50 % la part d’autoconsommation photovoltaïque pour un bâtiment équipé. Le reste de l’électricité nécessaire est de ce fait délivré par le fournisseur. Si vous souhaitez optimiser le plus possible ce taux, il en va de votre intérêt d’inclure dans votre kit des batteries solaires performantes.

Ces éléments vous permettent de stocker l’excédent de courant produit par votre centrale photovoltaïque. Vous pourrez en profiter chaque fois que l’installation ne produit pas suffisamment d’énergie. Un certain nombre de critères sont à retenir afin de choisir les batteries de stockage qui correspondent le mieux aux besoins énergétiques de votre entreprise. On note entre autres la capacité de stockage, la puissance de sortie, la capacité de décharge maximum, le rendement et la durée de vie. Notez que même si leur installation représente un coût considérable, elle en vaut l’investissement. Vos batteries vous reviendront certainement moins cher à long terme.

Par ailleurs, assurez-vous que vos panneaux soient suffisamment puissants afin de pouvoir couvrir vos besoins en électricité. Leur technologie doit être choisie en fonction des m² dédiés à l’installation. Pensez aussi à investir dans des outils de programmation domotique qui vous accompagneront quotidiennement dans l’adaptation de vos habitudes de consommation. Si vous souhaitez opter pour une ombrière photovoltaïque, pensez à l’associer à une borne de recharge dans le cas où votre parc auto est constitué de plusieurs véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

Quel budget prévoir pour l’installation d’un système photovoltaïque ?

Les systèmes photovoltaïques sont de plus en plus accessibles. D’une part, leur coût a considérablement chuté au cours des dernières années, en faisant des systèmes de plus en plus rentables. D’autre part, il existe aujourd’hui des aides et des subventions permettant à ceux qui y sont éligibles de financer leur projet et de le rentabiliser. Quoi qu’il en soit, le coût de l’installation d’une centrale photovoltaïque dépend d’un certain nombre de facteurs, notamment :

la puissance de l’installation globale,

le nombre, le type (polycristallins ou monocristallins) et la qualité des panneaux photovoltaïques,

le type de pose,

le type d’onduleur installé,

l’état du réseau électrique,

l’installation ou non de batteries solaires,

les tarifs pratiqués par l’artisan RGE qui se charge de l’installation du système.

Si vous souhaitez faire l’acquisition d’une ombrière photovoltaïque, notez que son coût peut varier en fonction de sa taille, de son design, des matériaux de fabrication, de la gamme… À tout cela s’ajoutent les critères évoqués précédemment.

Économisez de l’argent à long terme grâce à cet investissement

L’énergie solaire est gratuite et inépuisable. Elle vous permettra par conséquent de faire d’importantes économies une fois le coût de votre installation photovoltaïque totalement amorti. Durant toute la durée de vie de cette dernière, laquelle oscille entre 20 et 50 ans, votre facture énergétique pourra être minimisée. Votre dépendance aux fournisseurs d’électricité sera réduite à son strict nécessaire. Les revenus complémentaires générés par la revente de l’électricité que vous ne consommez pas rendront cet investissement encore plus intéressant.