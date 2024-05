Temps de lecture estimé : 2 minutes

« Changer la vie. » Les politiques en parlent beaucoup. Nathalie Salvi l’a fait. Pour elle même et pour tant d’autres personnes stomisées, contraintes de vivre en permanence avec une poche qui handicape forcément leur quotidien. Jusqu’à le rendre, sinon impossible, du moins vraiment morose…

… D’autant plus quand on est, comme Nathalie Salvi, une sportive accomplie, désireuse de croquer la vie et d’avancer tambour battant. Loin de toute complainte, de tout apitoiement, la battante engage un rebond express : direction une nouvelle page de sa vie. Même si elle l’avoue : « Broyer du noir, les amis, j’ai connu. » Heureusement, son ingénieuse compagne Katy, couturière à ses heures perdues, lui confectionne une poche portative aux airs de ceinture. Et d’un coup, la vie retrouve son charme : elle peut de nouveau s’adonner à ses activités sans être perpétuellement contrainte. Courir à en perdre haleine en pleine nature : la liberté. Nathalie Salvi oublie son handicap. Et voilà que vient l’idée de customiser l’outil qui se mue très vite en accessoire qu’on est heureux de montrer, puisqu’il participe à l’expression de la personnalité de chacun.

Au-delà de proposer un accessoire, les deux femmes sont force d’écoute

Rapidement, les deux femmes décident de commercialiser l’outil. Commercialiser, le mot est peut-être mal choisi, alors que les deux idéalistes généreuses préfèrent parler de « patients » que de « clients ». Avec Stomapote, elles améliorent la vie des personnes stomisées. Bien au-delà de la vente d’un accessoire déjà essentiel, de nature à offrir un nouveau confort de vie, elles sont deux confidentes, toujours disponibles pour accueillir la parole des malades. Grâce à ce cheminement empathique, elles déploient pour chaque personne une solution personnelle, adaptée, sur-mesure et donc loin de tout uniformisme.

Bien entendu, il a fallu se faire aux difficultés de la vie d’entreprise : comptabilité, impôts, pression du chiffre… Heureusement, la CCI Grand Est a répondu à leurs besoins, déployant une réponse vraiment efficace, puissamment adaptée. Les deux femmes, qui ont un parcours professionnel centré sur l’hôpital public, n’étaient pas destinées à se lancer dans l’entrepreneuriat.

Et puis en novembre 2023 c’est la consécration. Nathalie Salvi fait partie du cercle très fermé des lauréats des trophées h’up, décernés aux entrepreneurs qui oeuvrent au sein du monde du handicap. Au Carreau du Temple, à Paris, Nathalie Salvi mesure le chemin parcouru, la reconnaissance de ses pairs. « C’est formidable ! », indique-t-elle, mesurant l’honneur d’une pareille récompense. Mais le plus beau, ce sont quand même les retours de ses patients, exclusivement positifs… Des vies qui changent en mieux.

Le rebond crée de la valeur économique mais aussi sociétale. Le projet de Nathalie Salvi l’illustre : non seulement elle a créé une entreprise qui se développe, mais surtout elle a ouvert aux personnes stomisées un large champ d’activités, celles-là même qui font la richesse de la vie jour après jour et assurent une pleine intégration à la société.

Citons quelques commentaires de patients soulagés : « Un grand merci pour la superbe ceinture que je viens de recevoir. Je viens de l’essayer avec beaucoup d’émotion. Super également la petite pochette assortie. Bravo à la couturière » ; « Super je suis très très contente de ma ceinture du coup j’en commande une autre au top super maintien je vais pouvoir faire du vélo et randonnée avec ma ceinture. Merci, merci, merci beaucoup ».

Très émouvant, surtout lorsqu’il s’agit d’enfants qui, grâce à cette poche floquée à l’image de leurs héros préférés, retrouvent un joli sourire. Les enfants certes, mais pas seulement, puisque les deux femmes ont en mémoire cet homme d’un certain âge, ravi de se promener au camping avec sa ceinture siglée du personnage attachant de Snoopy. Pas beagle ! Un grand bravo à ces deux entrepreneuses du cœur. VALENTIN GAURE