Elle est devenue une référence dans un domaine qui ne compte aujourd’hui que 10 % de femmes. Avec Riskintel Média et Risk Summit, Yasmine Douadi s’attelle à démystifier un écosystème encore bien trop flou pour nombre de Français : la cybersécurité. Entre rôle modèle et transmission, l’action de cette jeune entrepreneure renvoie en tous points à la notion d’utilité sociale.

Yasmine Douadi le concède, elle n’y connaissait pas grand-chose au départ. Bonne élève, la jeune femme se forme sur les bancs de la Sorbonne, la Paris School of Economics, Dauphine… et de l’École de Guerre Économique (EGE). « A l’origine je n’ai pas un profil technique en informatique au vu de mon parcours en mathématiques appliquées à l’économie

et sciences politiques […] J’ai au départ découvert la cybersécurité au travers de modules lors de ma formation à l’EGE », raconte Yasmine Douadi. Cette initiation deviendra une passion. D’abord consultante en cybersécurité, l’aventurière décide de créer un média en 2020 : Riskintel. Avec cette volonté de rendre accessible à toutes et tous les enjeux liés à la cybersécurité et la gestion des risques. Le puits d’informations dont elle aurait aimé bénéficier

lorsqu’elle a démarré, « j’ai vraiment travaillé comme une acharnée, pour tenter de tout comprendre, tout (ré)apprendre », a-t-elle expliqué sur le réseau social LinkedIn.

Susciter des vocations

Avec Riskintel Média Yasmine Douadi diffuse sa passion pour la cybersécurité, grâce à des émissions durant lesquelles interviennent des experts aux discours intelligibles et disponibles gratuitement sur YouTube. La plupart de ces experts sont des hommes, ce qui est le reflet de ce que la cybersécurité n’accueille qu’environ 10 % de femmes. « Je veille à inviter aussi bien les femmes que les hommes dans mes émissions, hélas nombre d’entre elles se sentent moins légitimes de venir parler de leur expertise, à compétence égale ou supérieure », observe Yasmine Douadi.

L’entrepreneure, elle, a pulvérisé le plafond de verre, même si cela n’a pas été simple au départ. Jamais facile de se retrouver face à certains prospects qui se demandent qui peut bien être derrière la création de ce média qui traite de la cybersécurité, « Ah c’est vous ? »… Yasmine Douadi ne vise pas son secteur en particulier, l’entrepreneuriat en général – même si les mentalités évoluent – reste un univers où les femmes doivent parfois en faire plus pour prouver leur légitimité. Grâce à son média, Yasmine Douadi contribue à susciter des vocations.

Or l’on sait qu’il en faut dans un secteur où la demande est bien plus forte que les candidatures. « L’Ecole doit jouer son rôle et sensibiliser dès le plus jeune âge aux risques numériques […] La filière souffre d’un problème d’image où l’on assimile forcément la cybersécurité aux hackers vêtus d’un sweat à capuche et isolés », lance Madame cyber. Aller au-delà des apparences pour montrer qu’un tas de métiers liés à la cybersécurité existent : ingénieur, analyste, formateur, juriste, consultant GRC , etc.

Une expertise reconnue

En mars 2025, l’on aura droit à la quatrième édition du Risk Summit, l’événement annuel qui rassemble tout l’écosystème autour d’une journée de conférences, networking, interventions exceptionnelles. « Le prochain rendez-vous se déroulera dans un cadre prestigieux, au Pré Catelan à Paris, avec des parrains et marraines de choix », se réjouit l’entrepreneure. L’ex-directeur du renseignement de la DGSE Alain Juillet sera présent, tout comme Laurence Thomazeau (VP Group CISO & DPO d’Air Liquide). Entre autres… Yasmine Douadi, parce qu’elle fait désormais autorité dans le domaine, est parvenue à faire de cet événement un incontournable du secteur.

Les deux sociétés ont bien grandi, avec six personnes à temps plein, dont Maya Douadi (soeur de Yasmine) et une vingtaine de personnes au total mobilisées. Yasmine Douadi, qui poursuit son travail de vulgarisation sur les réseaux sociaux, fait partie des tops créateurs LinkedIn sur la thématique cybersécurité. Une voix qui a d’ailleurs été récompensée en 2024 par la sélection du Surligneur (groupe Le Crayon) lors d’une cérémonie qui mettait en avant les 10 entrepreneurs distingués pour leur prise de parole en ligne. Logique et mérité.