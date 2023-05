EcoRéseau Business

Temps de lecture estimé : 2 minutes

En tant qu’employé, directeur d’entreprise ou entrepreneur, on cherche fréquemment à améliorer sa performance au travail ou celles de ses salariés. Selon un article paru dans la Harvard Business Review et écrit par Shawn Anchor (qui est notamment l’auteur de « The Happiness Advantage and Big Potential », les salariés heureux sont en moyenne plus productifs de 31 %. Dans cet article, vous trouverez des conseils afin d’accomplir vos différentes tâches de façon plus efficace tout en prenant en compte vos besoins et votre bien-être, ainsi que ceux de vos employés.

Travailler sur ses axes d’amélioration

Les axes d’amélioration sont les points que vous souhaitez travailler afin d’améliorer votre performance. En plus de dépendre de votre emploi, ils sont aussi propres à la personne que vous êtes. D’après l’article paru sur le blog de Cvapp, les principaux axes d’amélioration sont les suivants :

La communication : peu importe votre emploi, la communication est essentielle. Se faire comprendre est primordial afin d’assurer un travail de qualité grâce à des consignes fiables et compréhensibles. Sans offenser vos collègues, vous vous devez d’être clair dans vos propos.

L’écoute : Une écoute efficace et active va de pair avec la communication énoncée ci-dessus.

La gestion du stress : le stress au travail est malheureusement un problème majeur qui a de graves répercussions sur la qualité de travail et le bien-être des employés. Il est important d’en parler librement et de prendre contact avec son supérieur afin de trouver des solutions.

Se fixer des objectifs réalisables

Atteindre ses objectifs au travail est crucial, mais pour se faire, il faut que ceux-ci soient réalisables. Vous souhaitez vous dépasser afin de donner la meilleure version de vous-même et c’est génial ! Mais ce dépassement de soi demande une énergie considérable qui ne peut pas être tenue sur la longueur et qui peut mener au burn-out. Vous fixer des objectifs sur du plus court terme, plus faciles à réaliser et demandant moins de temps, vous permettra de rester sur la bonne voie, en délivrant un travail de qualité à un rythme moins effréné.

Prioriser ses tâches

Prioriser ses tâches aide à avoir une meilleure organisation. Par exemple, commencer les tâches urgentes qui peuvent être source de stress vous permet d’être plus détendu le reste de la journée. Cette priorisation peut être couplée à la division des tâches en jalons facilement réalisables. En mettant en place un emploi du temps minutieux et étalé tout au long de la semaine, vous saurez exactement quoi faire et à quel moment.

Faire des pauses

S’octroyer de véritables temps de pause est important pour booster votre performance. Personne ne peut être productif pendant plus de sept ou huit heures d’affilée. Une étude menée par INRS [l’Institut national de recherche et de sécurité] a démontré qu’une pause de cinq minutes était nécessaire toutes les heures dans le cas d’un travail continu, où une forte concentration est demandée.

Établir un lien avec ses collègues et ses employés

N’oubliez pas que vous évoluez cinq jours par semaine et en moyenne sept heures par jour au sein d’une véritable communauté. Il est important de prendre le temps pour parler et connaître les personnes avec lesquelles vous travaillez. Cela peut aussi être l’occasion de demander des commentaires constructifs sur votre travail, mais aussi de partager votre pensée et de consulter les différents avis afin d’améliorer votre performance tout en tissant des liens de confiance.