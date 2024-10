Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le temps de travail fait figure de serpent de mer médiatique. Et si le débat s’avérait moins binaire qu’en apparence ?

Chaque semaine, nous mettons à l’honneur un concept, une expression, une théorie, une idée, un débat, un jargon… directement lié à notre quotidien : la vie de bureau ! Zoom sur la question du temps de travail.



C’est à ne plus rien y comprendre. Depuis la pandémie, le débat sur les « 32 heures » et/ou la « semaine de quatre jours » fait florès dans le débat public. On nous explique que l’urgence est à « repenser le monde du travail » autour d’un « meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle. » D’excellentes valeurs qui sont souvent mises en avant par des start-up désireuses de se présenter sous un jour favorable, de prouver qu’elles sont dans le vent, à l’avant-garde.

35 heures, 39 heures… Un débat dépassé

D’un autre côté, sur le terrain politique, Gérald Darmanin vient de lancer un sacré pavé dans la marre. Dans son récent entretien aux Échos, le député de Tourcoing ose, en quête d’économie : « La France ne travaille pas assez. » Et d’analyser : « On peut aussi mettre fin définitivement aux 35 heures dans le privé et renvoyer le temps de travail au dialogue dans l’entreprise en échange d’intéressement et de participation et passer à 36 ou 37 heures dans le public, bien sûr payées en conséquence. »

Entre le monde rêvé et l’apprêté du réel, il y a sans doute un gouffre. Pourtant, ce débat un peu caricatural sur le temps de travail est sans doute dépassé. D’abord parce que les 35 heures ne concernent pas tous les salariés. Selon l’Insee, le temps de travail moyen chaque semaine dépasse ainsi les 37 heures en 2022. Les salariés du privé font en moyenne 39 heures, les cadres 40 heures… et les agriculteurs 50 heures !

Vers la semaine en 4 jours sans réduction du temps de travail ?

Une étude encore toute chaude réalisée par FLASHS pour hostinger.fr apporte beaucoup d’informations intéressantes sur le temps de travail au bureau. Ainsi, il apparaît que 42 % des dirigeants sont au bureau chaque vendredi contre 51 % des salariés. 67 % des salariés avouent d’ailleurs reporter des tâches qu’ils pourraient faire le vendredi au lundi de la semaine suivante. Et voilà qui prête moins à sourire : « 18 % des salariés admettent avoir pris un congé maladie le vendredi sans être réellement malades », un chiffre qui monte à « 33 % » chez les jeunes !

Évidemment, à la lecture de ces chiffres, on ne peut que se laisser tenter par la semaine en quatre jours, sans réduction du temps de travail. Notons que seulement 3,4 % des entreprises françaises ont mis en place un rythme hebdomadaire de travail inférieur à 5 jours (Dares). Plutôt qu’une baisse du temps de travail, ne faudrait-il pas plancher sur une organisation plus flexible ?