Un redressement fiscal qui s’élève à 20,7 millions d’euros

Si le rugby et les prestations des Bleus semblent séduire de plus en plus les Français, l’état des comptes, lui, inquiète. La Fédération française de rugby fait face depuis quelque temps à de grandes difficultés financières. Comment en est-elle arrivée là ?

Des menaces de dépôt de bilan. Voilà où en est arrivée la FFR. Dans un entretien livré au Figaro, le président de la Fédération française de rugby, Florian Grill, alerte face au redressement fiscal dont la Coupe du monde fait en partie l’objet. Une situation paradoxalement différente des résultats proposés par l’équipe de France. En plein tournoi des Six Nations, les hommes de Fabien Galthié séduisent et impressionnent depuis maintenant quelques années. Même dynamique pour les joueurs de rugby à 7 qui ont brigué une médaille d’or aux Jeux 2024. Mais alors que s’est-il passé ?

« Ce qui est plus compliqué, c’est l’héritage de la Coupe du monde. Le déficit est de 57 millions d’euros. Je le dis très clairement, cet héritage n’est pas à la portée de la FFR », livrait Florian Grill au Figaro. Dans le détail, 36 millions de déficits d’exploitation mais aussi 21 millions d’euros de redressement fiscal réclamés au Groupe d’intérêt économique (GIE) en charge du Mondial 2023. En cause ? De mauvais taux de TVA appliqués sur les packages billet + voyage ou billet + hospitalités.

Un déficit qui n’est pas récent

Si la FFR connaît des difficultés sous la présidence de Florian Grill, c’était également le cas sous la présidence de Claude Atcher. En effet, la Cour des comptes avait relevé différentes erreurs et le manque de rigueur dans la gestion financière de France 2023. Alors que la FFR accusait son septième déficit d’exploitation pour l’exercice de 2023-2024. « Sur deux saisons, on parle tout simplement de 40 millions d’euros de déficit. 16 millions en 2022-2023 et 24 millions en 2023-24. Une partie est couverte par le fonds de pension CVC », avait précisé Florian Grill en décembre 2023 lors de l’assemblée générale fédérale, selon RMC Sport.

Malgré un réel engouement du public, la Coupe du monde 2023 n’a pas été rentable. Et pourtant, plus de 2,4 millions de billets ont été vendus, les stades étaient pleins à 96 % et près de 230 millions de téléspectateurs ont regardé les 48 matchs de la compétition. Pour l’économie française le bénéfice s’élève à hauteur de 871 millions d’euros. Les dépenses totales liées à l’événement s’élèvent, elles, à 1,8 milliard d’euros.

En outre Florian Grill regrette l’investissement de 35 millions d’euros dans la construction du stade Raoul-Montbrand de Pantin (93). Une construction pour accueillir un rugby plus sociétal au cœur des quartiers dans un cadre luxueux. De plus, en 2024 pour cause des JO, les Bleus n’ont pu bénéficier du Stade de France, délocalisant ainsi tous leurs matchs des Six Nations en province. Précisons également que la FFR a dû entrer en négociation avec les nouveaux propriétaires du Stade de France pour la location de celui-ci. Un enjeu important puisqu’au vu du déficit l’apport de la location paraît indispensable.

Quelles solutions ?

Le président de la FFR souhaite un réel accompagnement financier de l’État. Puisqu’en effet, le GIE est détenu à 55 % par la FFR et à 45 % par l’organisation du Mondial 2023 dont l’État est un des actionnaires. En attendant, des efforts budgétaires sont de mise. Il n’est pas question de toucher au fonctionnement du XV de France (qui représente 80 % des recettes) mais de restreindre les coûts des déplacements et des logements. Après le retrait de la GMF, la fédération a pu compter sur le soutien de TotalEnergies. Mais pour le moment, les partenariats ne semblent pas suffire à alléger le déficit. Florian Grill avait émis l’idée de relancer « le rugby à la base » en développant le rugby amateur. Alors le ballon ovale réussira-t-il à sauver la fédération ?