Temps de lecture estimé : 2 minutes

Six millions de téléspectateurs en 2024



Le tournoi des Six Nations a fait son grand retour, vendredi 31 janvier. On se souvient, évidemment, du match sensationnel au stade de France face aux All Blacks en novembre, qui avait suscité un fort engouement. Aujourd’hui, le rugby attire de plus en plus… Mais les chiffres le confirment-ils ?



Rendez-vous annuel des amoureux de l’ovalie, le tournoi des Six Nations est enfin de retour. Après une tournée d’automne réussie (trois matchs, trois victoires) les Bleus entraînés par Fabien Galthié comptent bien réaliser le Grand Chelem. Les Six Nations organisent chaque année, une compétition où s’affrontent six équipes européennes : la France, l’Angleterre, l’Irlande, l’Italie, l’Écosse et le Pays de Galles. L’équipe gagnante de tous ses matchs réalise alors ce qu’on appelle le Grand Chelem. D’autres tournois sont également organisés comme les Six Nations féminines Guinness, les Six Nations des moins de 20 ans, les festivals des moins de 18 ans et la série Autumn Nations.

Le rugby français reprend des couleurs depuis quelques années avec les nombreux résultats positifs et gagne de plus en plus de terrain. Notamment auprès d’un nouveau public, parfois novice qui a pu découvrir le monde du ballon ovale à travers les différentes compétitions comme la Coupe du monde en 2023, organisée en France. Un engouement qui s’est constaté lors du match qui a opposé la France à la Nouvelle-Zélande. Avec une atmosphère et une réalisation éblouissantes. Un record d’audience pour un match-test avec 7,3 millions de téléspectateurs et un pic à 8,3 millions. Seule ombre au tableau : les règles, qui complexifient l’adoption complète du rugby auprès des Français.

Parlons chiffres

Les Six Nations sont accompagnées depuis quelques années par des partenaires principaux tels que Guinness, Sage, Breitling et IHG Hotels & Resorts. Aujourd’hui, d’autres noms viennent s’ajouter comme celui de BKT, le manufacturier indien de pneumatiques industriels et agricoles. Le dernier en date et le plus surprenant, un partenariat de jeu mobile avec Monopoly Go de Scopely. Cette collaboration vise à permettre aux fans de profiter d’une expérience ludique qui sort du commun. Une opportunité pour la marque de rassembler et fidéliser les fans de rugby. Une proposition qui arrive après celle du réseau social TikTok qui a noué un partenariat avec les Six Nations depuis 2022. De quoi attirer les jeunes générations.

Mais faut-il encore aller plus loin ? En effet, selon les audiences télévisuelles publiées par France Télévisions en 2024, les matchs du XV de France ont rassemblé 6 millions de téléspectateurs en moyenne. Alors que pour l’édition précédente, 6,2 millions de téléspectateurs étaient présents devant leur télé. À noter en revanche, un pic atteint à 6,7 millions de téléspectateurs lors du classique France-Angleterre. Pour les matchs qui ne concernent pas l’équipe de France, la moyenne est de 2,2 millions de téléspectateurs contre 2,6 millions en 2023. Sur l’ensemble du tournoi, 35,6 millions de personnes ont suivi les Six Nations sur les antennes de France Télévisions.

Une quête de visibilité

Bien que le rugby soit de plus en plus plébiscité, il reste tout de même loin de la portée que concède le football. Une position qui tend à s’améliorer, puisque de nombreuses marques s’allient au rugby pour des questions d’image notamment. Les valeurs positives prônées par le rugby attirent. Un pari gagnant-gagnant, d’un côté la marque voit des opportunités financières et de l’autre la visibilité profite au développement de ce sport. Notamment avec des stars telles qu’Antoine Dupont, lequel s’affiche désormais dans plusieurs événements hors rugby comme des défilés de mode. L’image du rugby évolue : ce n’est plus un sport de « brutes » ! De quoi booster la notoriété croissante de l’ovalie.