Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le mot de l’année fut surtourisme. Et le tableau développement durable est un de ceux qui brasse le plus grand nombre de mots nouveaux. Ou de mots surprenants qui réapparaissent.

On a vu circuler des escouades de punaises. Elles allaient même au cinéma !

Hélas, au printemps, les poubelles se sont accumulées sur nos trottoirs à cause la grève des éboueurs. Vous le voyez, quelques poubelles sont restées dans mon tableau et n’ont pas été ramassées.

Tout, dans le monde de la nature et de l’écologie, peut nous sembler contradictoire et dur à saisir. En effet, on nous parle d’inondations intempestives, et de nos nappes phréatiques qui s’amenuisent.

Il y a fonte des pôles et le réchauffement climatique s’accroit. On nous raconte qu’on se nourrira d’insectes et d’algues, qu’il faut décarboner le sport, tout réparer, renaturer, planifier écologiquement, et relancer une industrie verte.

Plus que jamais, les marques doivent être responsables c’est la brand sustainability. Les mobilités doivent être douces, l’avion vert et la forêt urbaine.

Pas besoin d’être radicalisé pour comprendre que particules fines et polluants éternels nécessitent un nouveau regard sans pour autant nous pousser à une action extrême. L’acronyme des polluants éternels est même rentré dans le Larousse : PFAS.

On peut entendre et lire également reboisement, coton régénératif, cyclotourisme, et l’épargne solidaire.

Le slogan anti-gaspi est relancé et l’écologie continue d’avoir ses gourous. Jancovici fait la une de l’express. Hugo Clément s’agite également dans les médias. Il est temps. Car, dans les Alpes, l’eau ne coule plus de source.

Face aux comportements d’une Megan Markle et du prince Harry et de tous les VIP qui rendent visite à leurs amis en un coup de jet, on a vu apparaitre le nouveau mot « écorazzis », ce sont des paparazzis écolos qui font la guerre à tous ceux qui détruisent la nature par leur voyage en avion, en dépit de leurs grandes proclamations médiatiques.

Le débat sur le dérèglement climatique est omniprésent, il y a une bagarre sur le projet d’A69, on nous crie aux arbres citoyens, on nous parle d’une cuisine militante, de croisières vertes, des 24h du Mans qui visent la neutralité carbone, de la fast-fashion, de passoires thermiques. Le mot fast fashion est également rentré dans le Larousse. Tout ce lexique est angoissant. Mais en effet, que va-t-on devenir quand on apprend que désormais respirer peut nuire gravement à la santé ?

Oui, les citoyens sont en colère. Fabriquer des mots, cela nous pousse-t-il à l’action ? Qui comprend ce que veut dire le mot écosexe ? Dans cette Babel lexicale verte, arrêtons l’alerte excessive ou les mots prétextes d’’une pseudo-bonne conscience.