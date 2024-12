Temps de lecture estimé : 2 minutes

LE LIVRE

Le dernier livre de Yuval Noah Harari, Nexus (Albin Michel), dans la foulée du succès considérable de Sapiens qui fut une « somme » tellement il était riche, ajoute à cette somme, riche des mêmes éléments foisonnants de réflexion et d’analyse. Il aborde la question des réseaux d’information qui font et défont le monde, des choix auxquels nous sommes confrontés avec l’IA, autant de révolutions selon lui à venir dans la médecine, la guerre, les démocraties et même nos existences. Il faut évidemment lire ce livre, pas seulement comme on l’a fait pour Quand la Chine s’éveillera de Peyrefitte qu’il était de bon ton d’arborer dans sa bibliothèque, mais le lire vraiment et le prendre largement en considération.

LA PERSONNALITÉ

C’est à nouveau Nicolas Sarkozy. Nos lecteurs ne seront pas forcément surpris que je cite celui pour lequel j’ai depuis longtemps de l’admiration. Je le fais car il est lié à l’actualité. Il est en effet très rare qu’une référence, car il en est devenu une, revienne autant à la mode. J’en veux pour preuve l’enregistrement de Legend, le podcast que Guillaume Pley a consacré à Nicolas Sarkozy, crédité de 22 millions de vues. C’est en soi un exercice très rare pour un leader politique que de livrer des anecdotes, de faire des confidences, de donner des leçons de vie sur l’éducation, la vie, l’amour, l’ambition, dans une sorte de rôle

de sage qui parle de sujets parfois graves, mais auxquels l’on ne s’attend pas forcément, l’amour ou l’éducation des enfants, thèmes rarement abordés dans la sphère politique. On peut se demander pourquoi quelqu’un qui a quitté la politique active depuis si longtemps, qu’on l’aime ou pas, provoque un tel intérêt, peut-être parce qu’il existe sur l’échiquier politique d’aujourd’hui une absence de leadership, explication du désarroi des Français.

L’ÉVÉNEMENT

C’est toujours et encore la réouverture de Notre-Dame que j’aborde sous un autre angle, celui des images télévisées, absolument magnifiques, somptueuses, lumineuses, qui ont rendu hommage à plus de 1 000 ouvriers spécialisés, 500 compagnons artisans d’art, lesquels, en cinq ans, auront reconstruit les voûtes de la charpente, la flèche et la couverture de la cathédrale. Cette reconstruction n’est pas seulement une lumière dans un climat général de crise et d’incertitude, pas seulement une bonne nouvelle dont les optimistes se réjouiront particulièrement. Elle est aussi l’occasion de rendre hommage à tous ces métiers d’art, les tailleurs de pierre, les charpentiers, les forgerons, les couvreurs, les sculpteurs, les vitraillistes dont les métiers viennent pour beaucoup de tant de siècles en arrière et dont les